Rio Branco: Treze bairros da Capital passam por mudança no transporte público por meio de linhas ‘alimentadoras’

A superintendente da RBTrans, Sawana Carvalho, disse que os coletivos vão passar pelos mesmos pontos e o passageiro vai ser levado ao terminal do bairro Adalberto Sena e depois ao Terminal Urbano no Centro da capital.

“O ônibus vai passar no bairro no mesmo local onde passava, traz o passageiro para o terminal do Adalberto Sena e o passageiro vai chegar mais rápido ao Centro da cidade nos ônibus maiores. Quem espera dentro do bairro também vai chegar mais rápido, porque o ônibus do bairro não vai mais se deslocar até o terminal urbano, na área central da cidade”, disse.