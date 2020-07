Com 264 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, AC chega a 18.657 infectados pelo coronavírus

Mais três mortes foram registradas pela Sesacre. Ao todo agora são 483 vítimas da doença em todo o estado.

Os casos novos de Covid-19 continuam subindo no Acre. O boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesacre) informa que foram 264 casos novos nas últimas 24 horas, fazendo os registros saltarem de 18.393 para 18.657. Houve também aumento no número de mortes, com mais três registros, agora são 483.

Das mortes, uma foi em Porto Acre, outra de Epitaciolândia e a terceira em Cruzeiro do Sul.

Há ainda 763 exames aguardando o resultado nos laboratórios Lacen e Mérieux. Os dados do boletim mostram ainda que há 10.670 pessoas recuperadas no estado, 57% do total.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, mantendo uma taxa de 2.216 casos para cada 100 mil habitantes e letalidade de 2,6%.

A taxa de ocupação nos leitos de UTI específicos para pacientes graves de Covid-19 nesta sexta é de 62%. De acordo com o boletim assistencial, das 68 vagas, 42 estão ocupadas. Do total de leitos, 20 se concentram em Cruzeiro do Sul e 48 em Rio Branco.

Mortes por cidades Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 5 0 Assis Brasil 5 0 Brasileia 9 0 Bujari 5 0 Capixaba 7 0 Cruzeiro do Sul 50 1 Epitaciolândia 9 1 Feijó 8 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 7 0 Marechal Thaumaturgo 1 0 Plácido de Castro 6 0 Porto Acre 12 1 Porto Walter 1 0 Rio Branco 318 0 Rodrigues Alves 4 0 Santa Rosa do Purus 2 0 Sena Madureira 8 0 Tarauacá 10 0 Xapuri 5 0 Senador Guiomard 8 0 Manoel Urbano 2 0 Total 483 3

Mortes

Entre as vítimas estão um homem e duas mulheres com idades entre 70 e 84 anos.

Cruzeiro do Sul

Uma mulher de 70 anos, que deu entrada no dia 8 de julho no Hospital Regional do Juruá e morreu na sexta-feira, 24 de julho.

Epitaciolândia

Também uma mulher de 84 anos. Ela deu entrada no dia 19 de julho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e morreu também no dia 24 de julho.

Porto Acre