Com 29 internados por Covid-19, Cruzeiro do Sul tem menor índice de pacientes do ano

O boletim epidemiológico do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul divulgado nesta segunda-feira, 17, aponta que durante esse final de semana ao menos duas pessoas morreram por complicações da Covid-19 no local, sendo um do próprio município e outro de Rodrigues Alves.

Já o número de internados que constam atualmente na unidade hospitalar, de 29 pacientes, é o menor já alcançado neste ano. Dos 100 leitos clínicos, a ocupação este ano já chegou a 90% e a 100% na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Dos 29 internados hoje, 15 estão clínica e 14 na UTI, sendo 3 de Cruzeiro do Sul, 4 de Tarauacá, 1 de Feijó,3 de Mâncio Lima, 2 de Guajará e 1de Eirunepé. Também nesse final de semana, foram registradas 7 altas médicas.