Com 57 novos casos, Acre tem 22.605 mil infectados pelo novo coronavírus e 582 mortes confirmadas

O estado registrou ainda mais seis mortes neste novo boletim. Os óbitos são referentes aos dias 15, 16 e 17, pois a Sesacre passou a divulgar as mortes do fim de semana apenas às segundas-feiras.

Nesta segunda, a taxa de ocupação é de 50%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 45 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.

Mortes por cidades Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 8 0 Assis Brasil 9 0 Brasileia 14 0 Bujari 6 0 Capixaba 7 0 Cruzeiro do Sul 53 0 Epitaciolândia 11 1 Feijó 16 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 8 1 Marechal Thaumaturgo 1 0 Plácido de Castro 8 0 Porto Acre 14 0 Porto Walter 2 0 Rio Branco 371 2 Rodrigues Alves 6 0 Santa Rosa do Purus 2 0 Sena Madureira 10 0 Tarauacá 13 0 Xapuri 10 1 Senador Guiomard 10 1 Manoel Urbano 2 0 Total 582 6

Mortes Mais seis mortes foram registradas, sendo cinco vítimas do sexo masculino e uma do feminino. São duas de Rio Branco, uma de Senador Guiomard, uma de Mâncio Lima, uma de Epitaciolândia e uma de Xapuri, com idades entre 41 e 80 anos.

Rio Branco A primeira morte que aparece no boletim desta segunda é um idoso de 60 anos. Ele era morador de Rio Branco, deu entrada no dia 27 de julho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e faleceu no último dia 14.

O segundo óbito é uma idosa de 75 anos. Ela era moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 4 de agosto no Hospital das Clínicas e faleceu no domingo (16).

Senador Guiomard

A terceira morte é um homem de 54 anos. Ele era morador de Senador Guiomard, deu entrada no dia 7 de agosto no Instituto de Traumatologia do Acre (Into-AC) e faleceu no último dia 14.

Mâncio Lima

O quarto óbito é um idoso de 70 anos. Ele era morador de Mâncio Lima, deu entrada no dia 31 de julho no Hospital Regional do Juruá e faleceu neste domingo (16).

Epitaciolândia