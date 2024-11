Com apoio do governo do Acre, Rio Branco é sede da Conferência Nacional do segmento Nerd

Jairo Carioca



Com apoio do governo do Acre o município de Rio Branco cedia a conferência nacional do segmento nerd. O Sesc Geeks Comic Nerd 2024 é a segunda conferência do Brasil e a maior da Região Norte. O evento foi aberto ao público no sábado, 23, e se encerra na noite deste domingo, 24.

O encontro realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) no Acre e a Associação de Nerds do Acre (Anac), objetiva reunir as diversas vertentes culturais do segmento nerd e geek, o Geek Comic Nerd 2024 – Especial Harry Potter. Para o presidente da Anac, Hector Magalhães, quem vem ao evento tem a oportunidade de fazer uma viagem no tempo.

“Eu tenho que agradecer imensamente ao governador Gladson Cameli que através da Seict apoia todos os nossos eventos, como também ao Sesc que abraçou essa temática dos nerds, isso empolga, realizamos a única conferência da região norte”, acrescentou Magalhães.

Ao entrar no evento que aconteceu dentro do ginásio coberto do Sesc, o admirador da cultura nerd conhece, na área de entretenimento, desde o super nitendo, console de videogaime de quarta geração aos jogos eletrônicos como o e-sports.

A vasta programação proporciona dezenas de atrações disponíveis para o público, dentre elas o beco do artista, oficinas de maquiagem artística e para cosplay, oficina de gamificação, de RPG, literatura, além da área de vídeogames retrô, campeonatos e uma área específica para o nicho dos jogos ‘mobile’.

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) tem um estande com apresentação dos cursos promovidos pelo programa Polo Digital. O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, participou da abertura oficial do evento. Para ele, a tecnologia está no coração da cultura nerd.

“A gente se sente motivado pelas ferramentas e metodologias oferecidas nesta parceria entre o estado e a associação nerd. A tecnologia está presente aqui desde a estrutura muito bem organizada, aos jogos, as experiências educativas dessa mágica interação. Toda equipe está de parabéns”, acrescentou Mesquita.

A programação se estende por todo domingo. Além de lojas do segmento, o evento este ano conta com a temática especial de Konoha, com atrações nacionais, Exame Chunin, comidas típicas, oficinas e concurso cosplay. As bandas que sobem ao palco animam os presentes.

