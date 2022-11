Com bloqueios ilegais na BR-364 em RO, mercado do AC já sofre com desabastecimento: ‘à beira de um colapso’, alerta Acisa

Entre os produtos já em falta estão os combustíveis. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Gás Liquefeito de Petróleo e Lubrificantes do Acre (Sindepac), Delano Lima, há postos na capital já sem o produto e, na manhã desta terça-feira (22), vários estabelecimentos amanheceram com filas de motoristas tentando garantir o abastecimento dos veículos.