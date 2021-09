Com média de R$ 1.517 em agosto, preço do metro quadrado no Acre é o 5º maior do país

Com o valor de R$ 1.517,87 em agosto, o Acre continua com um dos valores do metro quadro mais caros do país, segundo o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com relação à região Norte, o Acre aparece com o metro quadrado mais caro. Já em comparação com todos os estados brasileiros, o estado ficou em quinto lugar no ranking, ficando atrás de Santa Catarina (R$ 1.666,84); Rio de Janeiro (R$ 1.611,26); de São Paulo (R$ 1.554,99) e do Paraná (R$ 1.531,32).

Os dados mostram que o custo médio da construção civil no estado acreano teve alta de 0,94% em agosto, em comparação com o mês anterior. Essa é a menor variação dos últimos três meses. Em julho, o valor do metro quadrado estava em R$ 1.503,67.

No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 14,83%, pouco acima dos 12 meses imediatamente anteriores (14,42%) e o maior do ano.

O estudo aponta ainda que, no acumulado de janeiro a agosto, o custo da construção civil teve uma alta de 8,56%. Em agosto de 2020, o índice foi 0,58%.

Do valor total do custo com a construção civil no Acre em agosto, R$ 924,10 são referentes aos materiais e R$ 593,77 à mão de obra.

Com informações de G1Acre