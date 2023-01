Com média de R$ 1,8 mil, preço do metro quadrado no Acre segue como o maior da região Norte

O ciclista Antônio José Lima Silva, 26 anos, morreu no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, após colidir contra uma caminhonete em uma ladeira da cidade. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (9) no cruzamento das ruas Rego Barros e Paraíba, no bairro Escola Técnica.