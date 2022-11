Com preço médio de R$ 590, valor da cesta básica cai 10% em Rio Branco entre agosto e novembro

O preço médio da cesta básica caiu 10% em Rio Branco entre agosto e novembro deste ano. Com isso, o consumidor pode comprar a cesta de alimentos por R$ 590,26. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) fez uma pesquisa em quatro supermercados da capital acreana, no último dia 3, para chegar ao valor.