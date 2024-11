Começa julgamento por estupro e assassinato de médico na Índia | Feed de notícias

Sally Weale Education correspondent



Ativistas contra o anti-semitismo realizaram protestos em frente às universidades de Londres contra a visita do relator especial da ONU para os territórios ocupados. Territórios palestinos.

Francesca Albanese, advogada internacional especializada em direitos humanos e Médio Oriente, participava num evento no Londres Escola de Economia e Ciência Política na segunda-feira.

Ela publicou recentemente um relatório no qual alegava que Israel não estava apenas cometendo crimes de guerra ou crimes contra a humanidade em Gaza, mas também um “genocídio”, e sugeriu que a ONU deveria considerar a suspensão de Israel como estado membro.

Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA na ONU, a descreveu em um tweet como inapto para o cargo, acrescentando: “As Nações Unidas não deveriam tolerar o anti-semitismo por parte de um funcionário afiliado à ONU contratado para promover os direitos humanos”.

Albanese disse que tinha razão em insistir no termo “genocídio”, acrescentando: “Os palestinos sofreram crimes de guerra durante toda a vida, mas isto foi diferente. É muito importante compreender porque é que isto é reconhecido como um genocídio.

“Da mesma forma que a comunidade internacional não conseguiu proteger as vítimas do genocídio no caso do povo judeu na Europa e depois dos bósnios na ex-Jugoslávia e dos tutsis no Ruanda, da mesma forma estamos a falhar com os palestinianos.”

Ela aceitou que determinar um genocídio é complexo devido à necessidade de provar a intenção, mas afirmou que a intenção de Israel era a destruição da vida palestina.

Manifestantes da Campanha Contra Antissemitismo reuniram-se fora da LSE na segunda-feira, onde Albanese participou de “uma conversa sobre o direito internacional e a Palestina” organizada pelo Grimshaw Club da união estudantil para relações internacionais.

Publicações nas redes sociais mostraram dezenas de manifestantes, armados com faixas “Ban Fran”, reunidos em frente ao edifício da universidade no centro de Londres, com a mensagem “A Sra. Albanese não é bem-vinda nas universidades britânicas”.

Outros protestos foram planejados fora da Universidade Soas de Londres, onde Albanese falou na segunda-feira. No entanto, um protesto em frente à Universidade Queen Mary de Londres, onde Albanese deveria discursar na terça-feira, foi cancelado.

Um porta-voz da Campanha Contra o Antissemitismo disse: “Devido às ameaças de grupos de residentes locais de se envolverem em violência ‘ao estilo de Amesterdão’ contra o nosso protesto planeado para amanhã, este não irá prosseguir.

“A segurança de nossa equipe e torcedores é uma preocupação primordial para nós. Estamos buscando ações legais contra indivíduos identificáveis ​​que fizeram ameaças.” Dezenas de pessoas foram presas depois que ataques violentos ocorreram perto de uma partida de futebol entre o Ajax de Amsterdã e o Maccabi Tel Aviv na semana passada.

Um porta-voz da Universidade Soas de Londres disse: “A liberdade de expressão e a liberdade acadêmica são fundamentais para a nossa existência. A tendência crescente de alguns grupos políticos para exigirem que os oradores com os quais discordam sejam impedidos de falar é uma abordagem que rejeitamos. Agiríamos apenas para limitar o discurso que viola as leis ou que defende o ódio ou a violência.”

Um porta-voz da LSE disse: “A LSE está comprometida em fornecer uma cultura inclusiva de equidade, diversidade e respeito entre os indivíduos. O anti-semitismo e qualquer outra forma de discriminação são completamente inaceitáveis.

“A liberdade de expressão e de expressão sustentam tudo o que fazemos na LSE. Estudantes, funcionários e visitantes são fortemente encorajados a discutir e debater as questões mais prementes em todo o mundo, mas isto deve ser feito de uma forma mutuamente considerada.”

A União dos Estudantes Judeus não respondeu aos pedidos de comentários, mas anteriormente disse ao Jewish Chronicle que a presença de Albanese nas universidades de Londres sublinha o “ambiente cada vez mais beligerante” nos campi britânicos.

“Pedimos às universidades que considerem o impacto de receber a Sra. Albanese e a mensagem que isso envia aos estudantes judeus e aliados que são profundamente afetados por estas declarações. A linha direta de assistência social da UJS continua aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer estudante judeu preocupado ou afetado.”