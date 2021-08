Comitê da Covid-19 autoriza e futebol do Acre vai ter volta da torcida no próximo domingo

A Secretária de Saúde do Acre e Coordenadora do Comitê de Acompanhamento da Covid-19, a médica Paula Mariano, respondeu de forma positiva e o Acre vai ter volta da torcida aos estádios neste próximo domingo, 22, quando se enfrentam Vasco do Acre e Flamengo pela Copa do Brasil Sub-17.

Em resposta à solicitação, Mariano destacou que o assunto foi apreciado em uma reunião deliberativa e que em virtude do cenário atual da pandemia no Acre, o Comitê não se opôs à presença do público no estádio Florestão, local da partida.

Por conta da iminente chegada da variante Delta, o Comitê decidiu que vai ser necessário o cumprimento de algumas medidas como a adoção das recomendações sanitárias já propagadas pelas autoridades de saúde, só será permitida a entrada do torcedor que apresentar o cartão de vacinação e tiver se imunizado pelo menos com a primeira dose de vacina e a coordenação do jogo vai precisar anotar o nome completo, RG, CPF e telefone de todos os torcedores que comparecem ao estádio.

O Comitê não definiu o percentual de público que pode assistir ao jogo, o que leva ao entendimento de que a capacidade máxima do estádio possa ser ocupada.

A direção do Vasco deve divulgar ao longo do dia os locais de venda de ingressos, cujos os preços já foram definidos entre R$ 40 (inteiro) e R$ 20 (meia entrada).

Informações de Ac24horas