Como funciona o chip Blindsight da Neuralink?

A empresa de neurotecnologia Neuralink, fundada pelo famoso empresário Elon Musk, recebeu recentemente a autorização da FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) para iniciar testes clínicos com seu mais novo chip cerebral, o Blindsight. A promessa (ousada) é de que essa tecnologia possa ajudar a devolver a visão a pessoas com deficiência visual – algo sem precedentes na história da ciência.

Esse feito representa um passo importante na interface cérebro-máquina. Porém, vem levantando questões sobre ética, impacto social, viabilidade e futuro da neurociência. Vamos debater o assunto no artigo a seguir, do Engenharia 360!

A breve história da Neuralink

A Neuralink foi fundada em 2016. O foco do seu trabalho é integrar a tecnologia de computação e Inteligência Artificial (IA) com o cérebro humano. Segundo Musk, a intenção é desenvolver dispositivos (interfaces cérebro-máquina) que possam ajudar no tratamento de doenças neurológicas e melhorar a qualidade de vida de pacientes com tais condições. Antes de avançar para testes em humanos, muitos testes já foram realizados em macacos, o que já gerou debates dentro e fora do meio científico.

O que os pesquisadores conseguiram registrar nesses testes foram atividades neurais enquanto os animais realizavam tarefas motoras simples. Mas a intenção, pelo que todos sabem, é validar a eficácia em humanos, permitindo que as pessoas controlem esses dispositivos eletrônicos com a mente. E principalmente, com o projeto Blindsight, a empresa almeja ir além, buscando restaurar a visão em pessoas que a perderam.

Os primeiros testes em humanos

Receber a aprovação da FDA é um passo de extrema importância para a Neuralink, que já prevê acelerar o desenvolvimento de outras tecnologias que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas.

No entanto, Musk tem sido bem cauteloso ao comentar sobre as suas expectativas. Ele afirma que o Blindsight tem grande potencial, mas que, até o momento, a visão que ele proporciona é de uma resolução muito baixa, semelhante aos gráficos de jogos antigos, como o Atari. Ademais, parece que a tecnologia só funciona para aqueles que perderam os olhos e o nervo óptico, mas tendo ainda o córtex visual intacto – pelo menos isso se difere de outras soluções anteriores, que se concentravam em restaurar a visão a partir de danos nos olhos, ignorando a possibilidade de tratar condições mais severas de cegueira.

É possível que essa tecnologia seja aprimorada e evolua, oferecendo às pessoas com deficiência visual em breve uma visão melhor e até além, com direito à percepção de raios infravermelhos, ultravioletas e até ondas de radar. Sem dúvidas, não há limites para até onde a ciência pode chegar!

No momento, a Neuralink está testando o primeiro implante em um paciente humano, um homem que ficou paralisado do pescoço para baixo após um acidente. Ele já recebeu o chip Telepathy, que é uma versão anterior do Blindsight. Em testes, o paciente conseguiu controlar um computador apenas com a sua mente. Os especialistas garantem que isso demonstra a viabilidade da tecnologia e seu poder transformador de vidas – pelo menos em pessoas com mobilidade reduzida.

A promessa de devolver a visão

Vamos voltar ao Blindsight, que logo deve ser testado em humanos. Esse chip seria implantado no cérebro por meio de cirurgia utilizando microfios extremamente finos – mais finos que um fio de cabelo -, mas com capacidade de registrar e transmitir sinais cerebrais para um aplicativo externo, que decodificaria as intenções do usuário. Dando tudo certo, o chip teria o papel de estimular o córtex visual em padrões que imitam a percepção visual normal.

Implicações sociais

Vale destacar que o sistema do Blindsight é alimentado por uma bateria carregada sem fio, o que deve facilitar as operações do implante sem a necessidade de fios visíveis ou desconfortáveis saindo da cabeça do usuário. E a proposta da Neuralink é que o mesmo conecte a atividade neuronal a uma câmera externa, simulando os padrões da própria visão humana. Assim sendo, milhões viriam a se beneficiar dessa inovação, abrindo as portas de uma nova era de evolução no mundo, com implicações que ainda nem podemos imaginar.

Implicações éticas

Para os cientistas, resta continuar as pesquisas para garantir que a implantação desses dispositivos nos cérebros humanos envolva o mínimo de riscos – incluindo infecções e rejeições. Vamos combinar que o histórico da Neuralink é cheio de experiências complicadas com os testes em animais; muitos chips acabaram apresentando falhas após a cirurgia, que ainda é bastante invasiva.

Sem contar que as pessoas têm medo sobre as reais intenções de se mexer com funções cognitivas e sensoriais. E o potencial para abuso dessa tecnologia? E se ela for usada sem o nosso consentimento, invadindo a nossa privacidade? É vital que a Neuralink e outras empresas que operam nesse espaço abordem essas questões de forma transparente e ética.

Fontes: Olhar Digital, O Globo.

