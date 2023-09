Como rastrear o celular de alguém: Faça de forma prática

Descubra como rastrear o celular de outra pessoa e nunca mais passe por estresse, frustrações e ansiedade. Saiba sempre onde estão as pessoas que você ama.

Melhores maneiras de rastrear celular de outra pessoa

Diferente do que muitos pensam, o rastreio de pessoas pelo celular não é feito apenas para fins ruins. Na verdade, existem diversas razões pelas quais alguém pode querer rastrear uma pessoa. Dentre elas, cabe citar a preocupação com familiares e amigos e a localização para encontrar pessoas ou guiá-las.

Quando falamos dos melhores rastreadores de celular também é preciso considerar que as opção mais relevantes são sempre legais e regulamentadas. Assim, você consegue acessar a localização de alguém sem ferir a sua privacidade e de forma segura.

E, afinal, como rastrear celular de outra pessoa? Para esta tarefa, em geral, é preciso contar com algum aplicativo ou site específico. Na maioria das vezes, ele deve estar presente em ambos os celulares, tanto no seu quanto no da pessoa que deseja rastrear. Claro que existem formas práticas de fazer isso, como no Google Maps, compartilhando a localização por mensagem. Porém, nem sempre é conveniente solicitar a localização da pessoa antes de rastreá-la.

Rastrear o celular de outras pessoas pelo Google Android

No site do “Encontre Meu Dispositivo”, oferecido pela Android, é possível localizar qualquer celular. Para isso, porém, é preciso ter em mãos algumas informações importantes, como a conta Google principal do aparelho. Assim, bastará logar nela e, se o aparelho tiver a localização ativada, você logo poderá conferir onde o celular está.

Claro que, na maioria das vezes, essa estratégia de como rastrear celular de outra pessoa é usada para encontrar o seu próprio aparelho. Porém, sempre é possível aproveitar da ferramenta para localizar outros dispositivos.

Como rastrear o celular de outra pessoa: Android

Também é possível aproveitar o “Encontre Meu Dispositivo” pelo navegador do seu celular. Porém, se você está usando um aparelho móvel, pode aproveitar e baixar um bom rastreador. Assim, você terá mais segurança e praticidade.

Basta fazer o download do App e o cadastro dos dados necessários. A partir daí fica fácil sempre saber onde seus familiares ou amigos estão.

Além do site no navegador e de aplicativos específicos, como o uMobix Rastreamento, em um aparelho Android você não tem maiores opções para rastreio. Isso porque esse sistema operacional não oferece para os usuários a possibilidade de fazê-lo dentro do mesmo.

No entanto, sempre é possível fazer um compartilhamento da localização em tempo real antes que a pessoa saia de casa. Assim, você consegue acompanhar todos os passos que o indivíduo der por um certo período.

Dicas de como rastrear iPhone pelo iOS

E agora, como fazer? Para eles é ofertado um método de rastreio exclusivo. Isso porque eles possuem um App próprio, chamado “Buscar Meu iPhone”. Com ele em mãos, basta fazer login na iCloud para começar o rastreio.

Apesar de simples, é preciso lembrar que, para conseguir rastrear alguém nesse aplicativo, ela deve ter autorizado isso. Desse modo, você deve ser incluído no compartilhamento de localização pessoal dessa pessoa. Assim poderá localizar o aparelho dela sem dificuldades.

Nestes dispositivos, também é possível baixar aplicativos para a tarefa de como rastrear iPhone. O uMobix, por exemplo, possui uma versão exclusiva para dispositivos do sistema operacional iOS. Aproveite e tente experimentar essa opção também.

Como rastrear o celular de outra pessoa pelo número

Existem alguns sistemas que prometem te mostrar como rastrear o celular de alguém pelo número. Apesar disso, esse acaba sendo o método de rastreio mais complexo para se utilizar no dia a dia. Sem dúvidas, a melhor opção é sempre autorizar o dispositivo da outra pessoa para conseguir rastreá-la sem dificuldades.

Afinal, como rastrear o celular de outra pessoa pelo número? Um rastreio por número é, sim, possível. Porém, não funciona de forma muito simples e, em muitos casos, também é necessária uma autorização prévia da outra pessoa. Assim, acaba sendo uma alternativa menos prática.

Como rastrear o celular de alguém com uMobix

O uMobix Rastreamento é um aplicativo que te ajuda a rastrear o celular de outra pessoa. Ele é moderno e compacto. Além disso, é ofertado para os sistemas operacionais mais comuns do país: iOS e Android.

São muitos os recursos de rastreio e acompanhamento do celular de outra pessoa que você pode aproveitar nesse app. Veja abaixo as principais funções ofertadas.

Acompanhe ligações. Veja quem está ligando, duração da ligação e quando ela ocorreu no celular de outra pessoa.

Monitore todas as mensagens. Veja o que é recebido e enviado, tenha todas as informações em tempo real.

Veja o que é digitado. Não somente mensagens, mas também senhas e números discados. Tenha todas as informações essenciais.

Delete informações. É possível conferir as informações e, em seguida, deletá-las, caso você queira.

Acompanhe a localização. Claro que essa função não poderia faltar. É o principal recurso do uMobix. O rastreio do usuário por GPS te dará a localização da pessoa em tempo real sempre.

Esse aplicativo é muito fácil de utilizar e simples. Basta fazer o seu registro, acessar seu painel de controle e começar a rastrear sem dificuldades. Se preferir conhecer melhor as funções antes, também pode fazer um teste do uMobix.