Com 22 gols em 7 jogos, atacante da Assermurb é vice-artilheira do futebol feminino no Brasil em 2022

A atacante Jaqueline, da Assermurb, clube que briga pelo título do segundo turno do Campeonato Acreano Feminino para seguir vivo na disputa do título estadual, está escrevendo uma marca histórica na modalidade nesta temporada no Acre.

Com 22 gols anotados em sete partidas, mais da metade dos 40 gols da equipe no estadual, ela é a principal goleadora da competição, a maior artilheira da história do futebol acreano feminino em uma só edição do Campeonato Acreano e em uma temporada, e a segunda artilheira do futebol feminino brasileiro em 2022.

Jaqueline, vice-artilheira do futebol feminino no Brasil em 2022 com 22 gols marcados — Foto: Arquivo Pessoal

No cenário nacional, a camisa 11 da Assermurb só fica atrás da experiente atacante Cristiane, do Santos, que balançou as redes 23 vezes em 21 jogos no Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista.

Se for considerada apenas a média de gols por partida, Jaqueline lidera a artilharia feminina no Brasil com 3,14 gols por partida. A média de Cristiane é de 1,09 gol por jogo.

Depois de perder a decisão do primeiro turno para o Galvez nos pênaltis, a Assermurb lidera o grupo A com seis pontos no segundo turno e só precisa de um empate na última rodada, diante do vice-líder Andirá, para garantir a vaga na decisão da parte final da competição. A partida será na segunda-feira (3), às 18h (do Acre), no estádio Florestão, em Rio Branco.

Principais artilheiras do futebol feminino no Brasil em 2022