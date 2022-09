Greve de fome dos presos é encerrada e visitas devem voltar a ocorrer em presídios da capital

Familiares e mulheres chegaram a protestar na terça-feira (27). Com cartazes e faixas, os manifestantes interditaram o trânsito no Centro e impediam a passagem dos veículos. Houve bastante tumulto no protesto. Além disso, as visitas no Complexo Penitenciário de Rio Branco foram suspensas na quarta-feira (28) devido à manifestação.

“Diante dos movimentos de greve de fome de apenados em alguns estabelecimentos penais do estado desde a última segunda-feira 26, vêm a público esclarecer que foi revertida a situação no ambiente carcerário, atualmente retornando à normalidade, com o término da greve. As visitas retornarão à sua forma regular, observadas as normas e o prévio cronograma para os que pretendem realizar visita a seus entes presos”, diz a nota assinada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar dos Santos e presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Glauber Feitoza Maia.