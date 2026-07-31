Ufac investe R$ 2,9 mi em reforma e modernização de laboratórios — Universidade Federal do Acre

A Ufac realizou a assinatura de duas ordens de serviço que autorizam o início de obras de reforma, ampliação e modernização de espaços acadêmicos. Os investimentos, superiores a R$ 2,9 milhões, contemplam a Unidade de Tecnologia de Alimentos (Utal), o Laboratório de Reagentes Químicos e futuros laboratórios do curso de Engenharia Elétrica. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, 31, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), campus-sede.

A reitora Guida Aquino destacou que os investimentos fazem parte do processo de melhoria da infraestrutura da instituição. “A universidade não pode parar, ela tem que continuar avançando.” Guida também pediu às empresas responsáveis pelas obras que cumpram os prazos estabelecidos para que os espaços possam ser equipados e utilizados pelos estudantes.

O coordenador do curso de Engenharia Elétrica, professor Rárison Roberto Acácio Fortes, ressaltou que a reforma permitirá ampliar as atividades acadêmicas e científicas desenvolvidas pelo curso. “Nós temos agora a possibilidade de colocar o laboratório em produção, colocar nossas pesquisas em dia.” Segundo ele, a iniciativa representa o reconhecimento da instituição pelo trabalho realizado pelos professores do curso.

Representando a Utal, a técnica em Química, Ludmilla Brandão, afirmou que a equipe recebeu com satisfação a autorização para a obra. A unidade completou 41 anos em 2026 e desenvolve atividades voltadas à comunidade interna e externa, além de apoiar projetos de pesquisa, extensão e inovação.

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar. A primeira ordem de serviço é destinada à reforma da Utal e à reforma e ampliação do Laboratório de Reagentes Químicos. O investimento é superior a R$ 1,5 milhão e a obra será executada pela empresa P. Paulo dos Santos Carneiro Roque.

A segunda ordem de serviço prevê a reforma do bloco E03, antigo Áulio Gélio, para adequação dos espaços que receberão os laboratórios do curso de Engenharia Elétrica. A obra representa investimento superior a R$ 1,4 milhão e será executada pela empresa Sol Construções Ltda.

Também participaram do ato a pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino; o prefeito do campus-sede, Artheson Cruz; servidores, estudantes e representantes das empresas contratadas.