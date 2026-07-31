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Ufac entrega computadores a unidades e notebooks a indígenas — Universidade Federal do Acre
A Ufac realizou a cerimônia de entrega de computadores e notebooks destinados a unidades acadêmicas e administrativas. A iniciativa busca fortalecer a infraestrutura tecnológica da instituição e contribuir para atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária. O evento ocorreu nesta sexta-feira, 31, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), campus-sede.
Na ocasião, também foram entregues notebooks a estudantes indígenas atendidos pelo programa de acesso e permanência da Ufac. Ao todo, 23 alunos dos campi de Rio Branco e Floresta, em Cruzeiro do Sul, serão contemplados com os equipamentos.
O investimento realizado na aquisição dos computadores e notebooks foi de R$ 2 milhões. A reitora Guida Aquino destacou a importância da entrega para o cumprimento das ações de permanência estudantil previstas pela instituição. “Nós prometemos dar um notebook para cada um. E hoje estamos honrando essa promessa que fizemos.”
A entrega realizada durante a cerimônia teve caráter simbólico, com início pelos estudantes indígenas. Os demais equipamentos serão posteriormente destinados às unidades acadêmicas e administrativas.
Foram contemplados o Centro de Ciências Biológicas e da Natureza, o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, por meio do curso de Jornalismo, o Centro de Ciências da Saúde e do Desporto, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o Colégio de Aplicação, a Biblioteca Central, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e a Prograd.
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Ufac leva graduações a Xapuri, Brasileia e Sena Madureira — Universidade Federal do Acre
O programa de interiorização da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), da Ufac, realizou a aula inaugural dos cursos de Sistemas de Informação, em Xapuri (AC), de Ciências Biológicas, em Brasileia (AC), na terça-feira, 28, e de Nutrição, em Sena Madureira (AC), na quarta-feira, 29. Os alunos receberam kits estudantis.
Com a oferta desses cursos, a universidade passa a estar em 16 dos 22 municípios acreanos. “A interiorização da Ufac tem ampliado o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade em todas as regiões do Acre, contribuindo para formação de profissionais, fortalecimento das economias locais e redução das desigualdades educacionais”, disse a reitora Guida Aquino, que esteve em todas as solenidades.
Em Xapuri e Brasileia, também participaram dos eventos a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; e o diretor de Apoio à Interiorização e de Programas
Especiais, Marcelo Feliciano de Melo. Em Xapuri a solenidade contou com a presença do diretor do CCET, Macilon Araújo Costa Neto; do coordenador de Sistemas de Informação, Claudionor Alencar do Nascimento; e da secretária municipal de Educação, Aucelina da Silva Oliveira.
Em Brasileia, também participaram a coordenadora do campus Fronteira do Alto Acre, Gláucia Dinis da Silva; a coordenadora de Ciências Biológicas, Hellen Sandra Freires da Silva Azêvedo; a coordenadora do polo UAB, Rosimari Ferreira da Silva; e, representando a Seme, Adriana Moura.
Em Sena Madureira, também participaram a coordenadora do curso de Nutrição, Danila Torres de Araújo Frade Nogueira; a representante do CA Josué de Castro, Érica de Paiva; o representante da atlética Devoradora, Abraão Fernande Taveira; o prefeito Gerlen Diniz (PP); e a secretária adjunta de Educação Municipal, Alciléia Maia.
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Laboratório de biotecnologia e inovação é inaugurado na Ufac — Universidade Federal do Acre
A Ufac inaugurou, nessa quinta-feira, 30, o Laboratório de Biotecnologia, Biodiversidade e Inovação (Labtec.in), localizado no bloco de Nutrição, no campus-sede. A nova estrutura foi criada com foco no fortalecimento de ensino, pesquisa e da pós-graduação, integrando-se também às ações da recém-criada Liga Acadêmica de Biotecnologia e Biodiversidade (Latec.In).
O espaço possui caráter multidisciplinar e foi projetado para impulsionar a inovação tecnológica a partir do ecossistema amazônico. Com o apoio das atividades práticas no laboratório e da atuação da Latec.In, o objetivo é conectar os estudantes de graduação e pós-graduação a projetos científicos em biotecnologia e bioeconomia, transformando a pesquisa acadêmica em soluções aplicadas para a região.
“Parabéns à professora Marta [Adelino] e a toda a equipe. Voa, Labtec.in. Que todos os laboratórios da nossa universidade continuem crescendo”, disse a reitora Guida Aquino. A vice-reitora eleita, Almecina Balbino, lembrou o tempo de dedicação para o projeto sair do papel. “Hoje é dia de agradecer por algo que está gerando frutos depois de quatro anos de trabalho.”
Para a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Carvalho, a pós-graduação vai crescer muito se a Ufac continuar seguindo por este caminho: “da união de conhecimento”. Já a coordenadora do Labtec.in, Marta Adelino, expressou sua felicidade pelo momento. “Isso simboliza o fortalecimento da pesquisa. O laboratório é multidisciplinar e é por esse caminho que nossa universidade e a pós-graduação vão crescer.”
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
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Ufac investe R$ 2,9 mi em reforma e modernização de laboratórios — Universidade Federal do Acre
A Ufac realizou a assinatura de duas ordens de serviço que autorizam o início de obras de reforma, ampliação e modernização de espaços acadêmicos. Os investimentos, superiores a R$ 2,9 milhões, contemplam a Unidade de Tecnologia de Alimentos (Utal), o Laboratório de Reagentes Químicos e futuros laboratórios do curso de Engenharia Elétrica. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, 31, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), campus-sede.
A reitora Guida Aquino destacou que os investimentos fazem parte do processo de melhoria da infraestrutura da instituição. “A universidade não pode parar, ela tem que continuar avançando.” Guida também pediu às empresas responsáveis pelas obras que cumpram os prazos estabelecidos para que os espaços possam ser equipados e utilizados pelos estudantes.
O coordenador do curso de Engenharia Elétrica, professor Rárison Roberto Acácio Fortes, ressaltou que a reforma permitirá ampliar as atividades acadêmicas e científicas desenvolvidas pelo curso. “Nós temos agora a possibilidade de colocar o laboratório em produção, colocar nossas pesquisas em dia.” Segundo ele, a iniciativa representa o reconhecimento da instituição pelo trabalho realizado pelos professores do curso.
Representando a Utal, a técnica em Química, Ludmilla Brandão, afirmou que a equipe recebeu com satisfação a autorização para a obra. A unidade completou 41 anos em 2026 e desenvolve atividades voltadas à comunidade interna e externa, além de apoiar projetos de pesquisa, extensão e inovação.
Os recursos são provenientes de emenda parlamentar. A primeira ordem de serviço é destinada à reforma da Utal e à reforma e ampliação do Laboratório de Reagentes Químicos. O investimento é superior a R$ 1,5 milhão e a obra será executada pela empresa P. Paulo dos Santos Carneiro Roque.
A segunda ordem de serviço prevê a reforma do bloco E03, antigo Áulio Gélio, para adequação dos espaços que receberão os laboratórios do curso de Engenharia Elétrica. A obra representa investimento superior a R$ 1,4 milhão e será executada pela empresa Sol Construções Ltda.
Também participaram do ato a pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino; o prefeito do campus-sede, Artheson Cruz; servidores, estudantes e representantes das empresas contratadas.
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