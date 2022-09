6ª Zona eleitoral publica Portaria proibindo bebidas a partir da noite de sábado, dia 1º

Assinada pelo novo Juiz eleitoral no dia 25 de setembro passado, Doutor Clovis de Souza Lodi, que está à frente da 6ª Zona, portaria nº 101/2022 PRESI/6a ZE, fala sobre a venda de bebidas no dia da eleição que acontece neste final de semana.

Um destaque no Artigo 1º da Portaria, será que, “fica expressamente proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público, a partir das 22h do dia 01 de outubro até às 19h do dia 02 de outubro de 2022.”

Quem for pego descumprindo a Portaria, poderá responder nos rigores da Lei, na forma da Legislação vigente. Importante destacar que a 6ª Zona Eleitoral, é responsável por três municípios (Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia) da regional do Alto Acre.

O município de Xapuri foi desmembrado, passando para a 2ª Zona eleitoral, que agora faz par com o município de Capixaba, sendo coordenada pelo juiz eleitoral, Doutor Luís Gustavo Alcalde Pinto.