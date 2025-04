Como Trump atinge a UE com tarifas, como Brussles pode retaliar? – DW – 04/02/2025

Lise Klaveness sente a urgência do momento no mundo futebole está pedindo a outros líderes que o apreendam. O primeiro Noruega O jogador internacional, na quinta -feira, se tornará a segunda mulher no Comitê Executivo da UEFA (EXCO), depois que a organização dobrou seus lugares reservados para membros do sexo feminino para dois.

Klaveness, que está pressionando por mudanças no jogo global desde que se tornou presidente da NFF da Federação de Futebol de seu país em 2022, quer que a liderança seja mais alerta e proteja os valores fundamentais do modelo esportivo europeu.

“Devemos ser baseados no conhecimento, baseados em diálogo, mas muito cientes de que estamos em um momento crítico, onde os valores fundamentais estão em jogo de verdade. Não é apenas uma manchete da mídia. O modelo esportivo da Europa está agora sob pressão, mais pressão do que jamais está. E, se gostamos, se quisermos manter a nossa democracia, que devemos estar prontos para discutir, para falar sobre isso.

O norueguês tem sido há muito tempo sobre violações dos direitos humanos e a legitimidade dos processos de licitação, especificamente no 2022 Copa do Mundo no Catar e o próximo 2034 Torneio na Arábia Saudita. Em dezembro de 2024, depois que a Noruega foi desenhada em um grupo de qualificação para a Copa do Mundo com Israel, ela também disse que ela dizia sobre Os ataques de Israel a Gaza.

“É difícil para nós além do aspecto puramente esportivo”, disse Klaveness no momento. “Nenhum de nós pode permanecer indiferente aos ataques desproporcionais aos quais Israel submeteu a população civil em Gaza”.

Desde que fez os comentários, Klaveness disse à DW que foi forçada a esclarecer constantemente sua posição e a da NFF.

“As pessoas me dizem, por que você não quer boicotar os Estados Unidos agora? Você queria boicotar o Catar? Não, não queríamos boicotar o Catar. Esse era o ponto. Queríamos comparecer, mas não nos qualificamos”, disse Klaveness. “Tocamos Israel também. Mas isso não significa que não devemos lutar por nossos valores centrais”.

Jogo desigual

Klaveness é a primeira mulher a liderar a NFF e, em 2023, tentou fazer mais história por ganhar um assento no Comitê Executivo da UEFA Isso não é especificamente reservado para uma mulher. Enfrentando 10 candidatos masculinos para os sete assentos em disputa no Congresso da UEFA, Klaveness recebeu apenas 18 dos 55 votos possíveis e terminou o décimo (fora de 11). O resultado significava que houve apenas uma mulher entre os 20 membros da UEFA Exco – até esta semana, quando Klavessness se juntará a Laura McAllister, do País de Gales, após a mudança de regra do ano passado.

Quando em posição, Klaveness quer mais clareza sobre a visão do futebol para a governança futura. E com o assento dela na mesa vem um entendimento real de como abraçar e melhorar futebol feminino.

Lise Klaveness ganhou 73 tampas para a Noruega, jogando em duas Copas do Mundo e um Euros Imagem: Lee Smith/Action Images/Reuters

“É também uma questão de competência, porque tivemos muitos homens representando futebol em diferentes conselhos, e a maioria deles, eu diria que mais de 90%, viria do lado do futebol masculino, nunca do lado do futebol feminino”, disse Klaveness antes de apontar para diferenças entre os sexos nos termos esportivos e fisiológicos.

Mais ligas femininas européias necessárias

“Quando as meninas entram na puberdade, é uma estrutura de desempenho diferente do que é para os homens. As demandas são diferentes”, continuou Klaveness. “O mercado também é diferente quando você entra na gravidez e depois volta para se apresentar”.

Há muitos problemas enfrentados pelo futebol feminino no momento, mas para o norueguês, talvez o mais premente esteja impedindo a elite de se afastar do resto.

“Acho que agora é muito importante entender o que precisamos fazer sob as quatro principais ligas, para que a cabeça não se afaste do corpo. Precisamos de mais ligas profissionais da Europa, para que as meninas de todos os países possam sonhar em ter isso como profissão – líder, treinador, jogador”.

A entrevista da DW com Lise Klaveness foi conduzida por Dana Sumlaji.