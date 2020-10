Condenado a 11 anos de prisão por roubo e corrupção de menores é preso pela Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI), nessa manhã de quinta-feira (29/10/2020) deu cumprimento de mandado prisão em desfavor E.F.S, expedido pela 1ª vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul – AC, o qual foi condenado a pena de 11 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, ocorrido em 04 de janeiro de 2020, no bairro Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul-AC.

O preso foi conduzido para Delegacia de Polícia civil de Cruzeiro do Sul para realização do Exame de Corpo de Delito e procedimentos legais, após foi encaminhado para Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva e ficará à disposição da Justiça.