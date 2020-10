TVs e celulares roubados são recuperados pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul

A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI), nessa quarta-feira (28/10/2020) recuperou aparelhos celulares produtos de crime de roubo e televisores produtos de crime de furto.

O aparelho celular Samsung A10 foi objeto do crime de furto, ocorrido no dia 18/01/2020, bairro telegráfo e o aparelho celular Samsung J6, 32GB foi objeto de crime de furto, ocorrido em 19/09/2020, no centro da cidade.

A televisão Samsung de 43 polegadas foi subtraído no dia 28/10/2020, em uma residência no bairro Aeroporto Velho, a qual estava escondida em terreno baldio, entre os matos, a outra TV de 32 polegadas ainda não foi identificada a vítima.

Os infratores foram conduzidos para Delegacia de Polícia para prestarem esclarecimentos sobres os fatos e responderão pelo crime de receptação.