2ª onda de contaminação por Covid-19 está chegando ao Acre

Durante a coletiva de imprensa que anunciou a nova classificação de risco da pandemia do novo coronavírus no estado, ocorrida nesta quinta-feira, 29, o médico Thor Dantas, que integra o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, revelou que uma segunda onda de contaminação do vírus está ameaçando o Acre.

Prova disso foi a regressão da regional Alto Acre para a Bandeira Laranja, devendo fechar estabelecimentos como restaurantes e pizzarias, conforme determina o decreto governo para o nível de alerta.

“Infelizmente não existe uma solução fácil. Uma segunda onda da Covid-19 está a caminho. Temos que exercitar nossa resiliência e ter responsabilidade coletiva com essa segunda onda que vai chegar ao Acre”, explicou o médico Thor Dantas, destacando a importância de se manter as medidas sanitárias que evitam a propagação do vírus, como higienização das mãos, uso de máscara e distanciamento social.

“Vamos intensificar as ações perante a população da região do Alto Acre para evitar ainda mais o aumento de casos”, disse o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene.

Até o momento, as regionais do Baixo Acre, Juruá e Tarauacá Envira continuam na Bandeira Amarela da pandemia, permanecendo com funcionamento dos estabelecimentos comerciais.