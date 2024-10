Consed conclui reunião no Acre com pautas de impacto para a educação brasileira

Clícia Araújo



O segundo e último dia de reunião do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) foi marcado por intensos debates sobre temas essenciais para a educação no Brasil. O encontro, que ocorreu nesta sexta-feira, 25, no Hotel Nobile, em Rio Branco, reuniu representantes de diversas regiões do país para discutir avanços e ajustes necessários no sistema educacional brasileiro.

Entre os temas centrais discutidos pelos secretários, destacaram-se a implementação do Novo Ensino Médio, a expansão das escolas de tempo integral, a Política Nacional de Equidade e as Avaliações Nacionais. Uma das questões que recebeu atenção especial foi a adaptação das avaliações educacionais à diversidade brasileira, com os secretários enfatizando que os rankings nacionais deveriam considerar as particularidades de cada estado, principalmente em relação à alfabetização.

Igor de Alvarenga, vice-presidente da Região Sudeste e secretário de Educação de Minas Gerais, ressaltou a importância do encontro para a formulação de políticas públicas no setor: “Essa reunião aqui no Acre, envolvendo os secretários de todas as regiões, faz parte das reuniões extraordinárias do Consed. Discutimos várias pautas da Educação Nacional. Esse é um momento em que todos nós discutimos a política educacional em implantação e o papel fundamental da educação no país. As decisões que tomamos aqui impactam todos os nossos estudantes das escolas públicas do Brasil”.

Vítor de Angelo, presidente do Consed e secretário de Educação do Espírito Santo, também destacou a relevância do alinhamento entre os gestores educacionais: “Essa é a terceira reunião, e ainda teremos mais uma no Rio de Janeiro. Estes encontros são importantes para discutirmos as pautas em destaque, como o Novo Ensino Médio. A agenda é estruturada em torno dessas prioridades, e as reuniões mobilizam e promovem um alinhamento entre os secretários em relação a esses temas”.

O secretário de Educação e Cultura do Acre, Aberson Carvalho, complementou as discussões, abordando as atualizações necessárias para o próximo ano: “Estamos em nosso terceiro encontro, e hoje debatemos pautas muito importantes. Ontem iniciamos a programação com todos os secretários presentes. Discutimos de maneira clara o novo ensino médio, que sofreu alterações na carga horária e estrutura. Estamos aqui para ajustar e desenvolver esse modelo para o próximo ano, além de abordar temas como a Educação de Jovens e Adultos [EJA] e a inclusão da Educação Especial”.

Além das reuniões e discussões, a programação conta com um City Tour pelos principais pontos turísticos de Rio Branco e se encerra com um jantar no Museu dos Povos Acreanos.

Cultura acreana em destaque

O evento foi enriquecido com apresentações culturais que enaltecem o Acre e a Amazônia. O Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação (NAAHS) expôs obras de arte que reforçam a riqueza cultural e artística do estado. Também houve uma apresentação musical do grupo MultiArte, com canções regionais que remetem à preservação das florestas, e a abertura do evento contou com a interpretação do Hino Acreano por uma estudante da Escola de Música Acreana. Complementando a exposição cultural, a EJA exibiu objetos que representam o cotidiano dos seringueiros e da floresta, destacando a importância da preservação das tradições locais.

Visualizações: 8