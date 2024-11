Coreia do Norte diz à ONU que está acelerando programa de armas nucleares | Coréia do Norte

Andrew Roth in Washington



O enviado da Coreia do Norte na ONU disse que Pyongyang irá acelerar o desenvolvimento do seu programa de armas nucleares poucos dias depois de ter sido lançado. testou um míssil balístico intercontinental pela primeira vez este ano, num momento de tensões crescentes com o Ocidente.

Kim Song, embaixador da Coreia do Norte na ONU, disse durante uma reunião do conselho de segurança na segunda-feira que Pyongyang aceleraria o programa para “contrariar qualquer ameaça apresentada por estados hostis com armas nucleares”.

Na manhã de terça-feira, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o Norte disparou vários mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar a leste da Península Coreana. A guarda costeira do Japão disse que o projétil era considerado um míssil balístico, e a emissora NHK informou que ele parecia ter caído fora da zona econômica exclusiva do Japão, no oceano.

A reunião do conselho de segurança foi convocada para abordar o teste de Pyongyang de um míssil balístico intercontinental na quinta-feira, com o objetivo de demonstrar a crescente habilidade da Coreia do Norte no desenvolvimento de mísseis que poderiam fornecer ogivas nucleares mais poderosas, potencialmente ao continente americano.

Os EUA e a Ucrânia alertaram que A Coreia do Norte tem quase 8.000 soldados estacionados na região de Kursk, na Rússia que poderão entrar em combate na Ucrânia nos próximos dias, e ambos os países alertaram que essas tropas se tornarão alvos militares legítimos se participarem nos combates.

“A ameaça nuclear dos Estados Unidos contra (a Coreia do Norte) já atingiu um ponto crítico em termos de escala e perigo”, disse Kim. “Devido a movimentos imprudentes dos Estados Unidos, a situação potencial aproxima-se da beira da guerra.”

Durante a reunião, os EUA acusaram a China e Rússia de proteger “descaradamente” Pyongyang na ONU de um “exame mais minucioso das suas atividades que violam sanções”, e disse que Pyongyang foi “encorajado a continuar a avançar com os seus programas ilegais de mísseis balísticos, nucleares e de armas de destruição maciça”.

Acredita-se que a Coreia do Norte esteja à procura de mísseis russos e de tecnologia espacial como parte de um acordo para fornecer tropas na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas as autoridades dos EUA não disseram o que acreditam Vladímir Putin forneceu à Coreia do Norte em troca.

“A Rússia e a China protegeram descaradamente Pyongyang de qualquer represália, ou mesmo condenação, das suas ações”, disse Robert Wood, vice-embaixador dos EUA na ONU.

Putin cumprimentou o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte em uma reunião surpresa no Kremlin após os alertas dos EUA sobre a aproximação de soldados norte-coreanos. Ucrânia.

Foram transmitidas imagens mostrando Putin se encontrando com Choe Son Hui, o enviado norte-coreano, de quem apertou a mão por um minuto inteiro. A reunião ocorreu no Dia da Unidade Nacional da Rússia, um feriado nacional, e Choe disse que trouxe “saudações sinceras, calorosas e de camaradagem” do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A reunião não foi previamente agendada e pode ter sido motivada pelos avisos do Ocidente sobre as tropas norte-coreanas que se preparavam para combater.

Os EUA e a Coreia do Sul anunciaram um novo memorando de entendimento para desenvolver a cooperação em energia nuclear civil, fortalecendo a sua “administração de controlos de exportação de tecnologia nuclear civil”, afirmou o Departamento de Energia dos EUA num comunicado.

O departamento afirmou que o anúncio ajudaria a combater a crise climática e a proteger cadeias de abastecimento críticas, ao mesmo tempo que “criaria milhares de milhões de dólares em novas oportunidades económicas”.