Corpo encontrado em matagal pode ser de jovem raptado por criminosos na Cidade do Povo

O corpo de um adolescente de aproximadamente de 13 anos foi encontrado em estado de decomposição avançado na manhã desta quinta-feira, 17, em uma área de matagal localizada próximo ao Mercado Municipal, na rua Orleir Cameli, situada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o corpo do adolescente foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia Militar. Segundo a polícia, o cadáver pode ser do jovem Anderson, de 13 anos, que foi raptado por membros de uma organização criminosa na noite de segunda-feira, 14.

Ainda conforme informações dos militares, homens armados invadiram a casa do adolescente em busca do irmão de Anderson, mas como não o encontraram, raptaram a vítima. A Polícia acredita que a motivação tenha a ver com a guerra entre facções.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística que constatou inicialmente que o corpo tinha marcas de agressões e perfurações de tiros.

O corpo do adolescente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico e identificação. O caso seguirá para investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).