Covid-19: Rio Branco começa a antecipar para 60 dias 2ª dose da AstraZeneca e Pfizer

As equipes de saúde de Rio Branco começam a atender, nessa segunda-feira (30), com a segunda dose moradores que tomaram há 60 dias a primeira dose da Pfizer e AstraZeneca/Fiocruz. Quem ainda não tomou nenhuma das doses da vacina contra a Covid-19 também pode procurar um dos pontos de imunização e se vacinar.

A Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa) anunciou no sábado (28) a antecipação para 60 dias a aplicação da 2ª dose das vacinas. A coordenação do Departamento de Vigilância Epidemiológica informou que a antecipação ocorre por causa de doses a mais que o município recebeu e vai ser possível fazer a aplicação antes dos 90 dias.

No início de agosto, a antecipação de 45 dias da segunda dose da AstraZeneca foi suspensa na capital por falta de doses. Para se vacinar, o morador precisa apresentar um documento de identidade ou o cartão do SUS.

Os adolescentes de 12 a 17 anos precisam ir acompanhado dos pais ou responsável. O atendimento é das 8h às 16h.

” Tem muita gente que ainda não tomou a primeira dose, mas estamos começando um movimento de ir mais perto da população. Sexta [27] e sábado [28] fizemos em postos no Calafate, essa semana na região do [bairro] São Francisco e vamos também fazer outras estratégias de ir até a região da Baixa Verde, onde tem muita gente. Estamos procurando as pessoas que têm problema de acesso”, destacou a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins.

Vacinação 1ª e 2ª dose da Pfizer e AstraZeneca:

Urap Hidalgo de Lima

Urap Maria Barroso

Urap Cláudia Vitorino

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap São Francisco

Urap Ary Rodrigues

Antecipação 2ª dose da Pfizer e AstraZeneca:

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Urap Maria Barroso

Urap Roney Meireles

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Bacurau

Urap Valdeiza Valdez

Policlínica Barral y Barral

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 651.153 doses na população até quinta (26), data da última atualização. Das doses, 456.320 pessoas tomaram a primeira dose, 183.498 a segunda e 11.335 a dose única. Rio Branco aplicou 305,6 mil doses e Cruzeiro do Sul 85,5 mil.