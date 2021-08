Criança de apenas 3 anos morre afogada em piscina de residência no Belo Jardim II

Uma criança identificada como Evelyn Vitória dos Santos Diniz, de 3 anos, morreu afogada na manhã desta segunda-feira, 30, dentro de uma piscina de uma residência localizada na rua da Paz, no bairro Belo Jardim II. no 2° distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de moradores do local, repassadas à reportagem do ac24horas, os pais moram na parte detrás da residência, quando a criança saiu da casa e caiu dentro da piscina. Quando os pais e familiares perceberam a ausência de Evelyn foram procurar a menina e a encontraram boiando na piscina.

Desesperada, a mãe retirou a criança, a colocou nos braços e correu até a Unidade Básica de Saúde Tereza Paes Rosas, distante da casa aproximadamente uns 60 metros, na tentativa de salvar a filha.

Os profissionais da unidade de saúde prestaram os primeiros atendimentos à criança e pediram apoio aos paramédicos da ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Foi tentando uma reanimação de aproximadamente uns 30 minutos, porém os profissionais do SAMU não obtiveram êxito.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. Após a perícia, o corpo da criança foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Os pais foram encaminhados à Delegacia para prestar esclarecimentos.

com informações de ac24horas