Sem mortes, Acre registra apenas um caso da Covid-19 em 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em boletim divulgado nesta segunda-feira, 30, informou o registro de 1 novo caso da covid-19, sendo resultado de RT-PCR, fazendo com que o número de infectados aumente para 87.804.

Segundo o boletim, nenhuma notificação de óbito foi registrada nesta segunda, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça em 1.814 em todo o estado. 85.358 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 17 seguem internadas até o fechamento deste boletim.

Até o momento, o Acre registra 245.981 notificações de contaminação pela doença, sendo que 158.169 casos foram descartados e 8 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

