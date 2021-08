Criança realiza sonho e ganha foto em viatura policial como presente de aniversário

O pequeno Joshua Samuel completou seis anos e seu sonho foi realizado neste domingo, 15 de agosto quando os pais (Igor e Kátia) realizaram festa de aniversário.

De acordo com relato dos país, Joshua tem sonho de quando crescer ser policial civil, e no dia do seu aniversário o pequeno ganhou presente surpresa que foi tirar fotografia ao lado de um Policial Civil e andar de viatura.

Os pais da criança foram à delegacia e pediram ajuda para realizar o sonho da criança.

Após a festa, Igor e Kátia, agradeceram aos policiais pelo presente do filho que por sua vez teve o seu sonho realizado.

FONTE: ACREONLINE