Economia e Negócios
Sambaex amplia eventos presenciais no Brasil, promove educação em criptomoedas e lança fundos sociais de educação e meio ambiente
Com o rápido desenvolvimento da economia digital e da tecnologia blockchain, as criptomoedas vêm ganhando cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas. Com o objetivo de ajudar o público a compreender melhor os ativos digitais e seu funcionamento, a Sambaex tem promovido uma série de eventos presenciais em diversas cidades brasileiras, fortalecendo a educação financeira e o diálogo direto com as comunidades locais.
De acordo com a empresa, diversos encontros já foram realizados em grandes centros urbanos, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, atraindo a participação ativa de usuários e moradores locais. Durante os eventos, especialistas apresentaram conteúdos sobre conceitos básicos de criptomoedas, tendências do setor e o modelo operacional da plataforma, combinando palestras educativas com sessões interativas de perguntas e respostas.
Participantes destacaram que a experiência presencial proporcionou maior clareza sobre o funcionamento do mercado cripto em comparação às informações obtidas apenas online. Muitos afirmaram que o contato direto com a equipe ajudou a compreender melhor tanto as oportunidades quanto os riscos do setor, aumentando a confiança e o conhecimento sobre o tema.
Segundo representantes da Sambaex, o principal objetivo das atividades presenciais não é apenas apresentar a plataforma, mas criar canais de comunicação transparentes e de longo prazo com os usuários, incentivando a educação financeira e o uso responsável das novas tecnologias.
Com o rápido crescimento de suas operações no mercado local, a empresa também anunciou o fortalecimento de suas iniciativas de responsabilidade social. Como forma de retribuir o apoio dos usuários e em alinhamento com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, a Sambaex lançou oficialmente um Fundo Educacional e um Fundo Ambiental.
O Fundo Educacional será direcionado ao apoio de estudantes em situação econômica vulnerável, incluindo doação de materiais escolares, acesso a recursos educacionais e futuros programas de capacitação para jovens. Já o Fundo Ambiental pretende apoiar ações comunitárias voltadas à preservação ambiental, como campanhas de conscientização, mutirões de limpeza urbana e projetos conduzidos por voluntários.
Especialistas do setor apontam que iniciativas sociais integradas ao crescimento empresarial fortalecem a confiança entre empresas e comunidades, refletindo uma tendência crescente de empresas digitais assumirem papéis mais ativos no desenvolvimento social sustentável.
A Sambaex afirmou que continuará expandindo seus eventos presenciais para novas cidades, ampliando o alcance das ações educativas e consolidando projetos sociais de longo prazo. A empresa acredita que a combinação entre inovação tecnológica e responsabilidade social pode gerar impactos positivos duradouros para a sociedade.
Com a continuidade dessas iniciativas, a Sambaex busca construir uma ponte sólida entre tecnologia, comunidade e desenvolvimento social, promovendo educação, inclusão e sustentabilidade como pilares essenciais para o futuro.
Economia e Negócios
Seguro de carro para motoristas jovens no Brasil: desafios e dicas para economizar
Para muitos jovens brasileiros, comprar ou dirigir o primeiro carro representa um grande passo rumo à independência. No entanto, junto com essa conquista surge uma responsabilidade importante: contratar um seguro de carro. O problema é que, para motoristas jovens, o valor do seguro costuma ser significativamente mais alto do que para condutores mais experientes.
Isso acontece porque as seguradoras consideram diversos fatores para calcular o risco de um motorista, e a idade é um dos principais. Ainda assim, existem maneiras de reduzir esse custo e encontrar uma cobertura adequada sem comprometer o orçamento.
Neste artigo, vamos entender por que o seguro de carro costuma ser mais caro para jovens no Brasil e conhecer algumas estratégias práticas para economizar sem abrir mão da proteção.
Por que o seguro é mais caro para motoristas jovens
As seguradoras trabalham com análise estatística de risco. Estudos e dados do setor mostram que motoristas mais jovens, especialmente aqueles com menos de 25 anos, estão envolvidos em mais acidentes do que condutores mais experientes.
Isso não significa que todos os jovens dirigem de forma imprudente, mas do ponto de vista das seguradoras, a falta de experiência ao volante aumenta a probabilidade de sinistros.
Alguns fatores que influenciam o preço do seguro para jovens incluem:
- Menor experiência na direção
- Maior probabilidade de acidentes estatisticamente
- Uso mais frequente do veículo
- Condução em horários de maior risco, como à noite
Por esses motivos, o valor da apólice pode ser mais alto quando o motorista principal é jovem.
O modelo do carro também influencia no preço
Um erro comum entre motoristas jovens é escolher um carro apenas pelo design ou desempenho, sem considerar como isso impacta no seguro.
Veículos esportivos, modelos muito visados para roubo ou carros com alto custo de reparo costumam ter seguros mais caros. Por isso, na hora de escolher o primeiro veículo, vale a pena considerar também o custo do seguro.
Carros com menor índice de roubo, manutenção mais simples e bom histórico de segurança tendem a ter seguros mais acessíveis.
A importância de comparar opções antes de contratar
Outro fator que pode ajudar bastante na economia é comparar diferentes opções de seguro. Cada seguradora utiliza critérios próprios para calcular riscos e definir valores, o que significa que o preço pode variar bastante entre empresas.
Ao pesquisar com antecedência, o motorista jovem pode encontrar planos mais adequados ao seu perfil e evitar pagar mais do que o necessário.
Uma forma prática de conhecer as alternativas disponíveis é acessar páginas especializadas como seguro auto no brasil, onde é possível entender melhor as coberturas disponíveis no mercado e avaliar diferentes opções de proteção para o veículo.
Escolher a cobertura certa faz diferença no valor
Nem sempre o plano mais caro é o mais adequado. Muitos jovens acabam contratando coberturas muito amplas sem realmente precisar delas.
Alguns tipos comuns de cobertura incluem:
- Responsabilidade civil contra terceiros
- Cobertura contra roubo e furto
- Proteção contra colisões
- Assistência 24 horas
Avaliar o uso real do veículo ajuda a definir quais coberturas são realmente necessárias. Isso permite reduzir o valor do seguro sem comprometer a proteção básica.
Ajustar o valor da franquia pode ajudar a economizar
A franquia é o valor que o segurado paga em caso de sinistro antes que a seguradora cubra o restante do prejuízo.
Optar por uma franquia mais alta geralmente reduz o valor mensal ou anual do seguro. Essa estratégia pode ser interessante para jovens motoristas que dirigem com cuidado e possuem baixo risco de acidentes.
No entanto, é importante escolher uma franquia que seja financeiramente possível de pagar caso um imprevisto aconteça.
Construir um bom histórico como motorista
Uma das melhores maneiras de reduzir o custo do seguro ao longo do tempo é construir um bom histórico de direção. Motoristas que evitam acidentes e mantêm um registro limpo geralmente conseguem descontos na renovação da apólice.
Algumas atitudes que ajudam incluem:
- Dirigir de forma responsável
- Respeitar limites de velocidade
- Evitar infrações de trânsito
- Manter o veículo em boas condições
Com o passar dos anos, essas práticas podem contribuir para uma redução significativa no valor do seguro.
Segurança do veículo também influencia
Outro aspecto que pode ajudar a reduzir o preço do seguro é investir em segurança para o veículo. Dispositivos como rastreadores, alarmes e sistemas antifurto diminuem o risco de roubo ou furto, o que pode impactar positivamente no valor da apólice.
Além disso, estacionar o carro em locais seguros ou em garagem fechada também pode ajudar na avaliação de risco feita pelas seguradoras.
Seguro de carro também é importante para quem viaja
Muitos jovens gostam de viajar de carro para explorar novas cidades ou até mesmo cruzar fronteiras para países vizinhos. Nessas situações, é importante verificar se o seguro contratado oferece cobertura internacional.
Por exemplo, brasileiros que pretendem dirigir na Argentina precisam garantir que possuem uma proteção válida no país.
Se você estiver planejando uma viagem internacional, plataformas como compara en casa podem ajudar a encontrar opções de seguro para o seu carro na Argentina, facilitando o processo e garantindo que a viagem aconteça com mais tranquilidade.
Planejamento financeiro para jovens motoristas
O seguro de carro deve ser considerado parte do custo total de ter um veículo. Além de combustível, manutenção e impostos, a proteção do veículo é fundamental para evitar prejuízos maiores no futuro.
Por isso, ao comprar o primeiro carro, o ideal é incluir o seguro no planejamento financeiro. Dessa forma, o motorista evita surpresas e garante que estará protegido em caso de imprevistos.
Conclusão
Embora o seguro de carro para motoristas jovens no Brasil possa ser mais caro inicialmente, existem várias estratégias que ajudam a reduzir esse custo. Escolher o veículo certo, comparar opções de seguradoras, ajustar coberturas e manter um bom histórico de direção são atitudes que fazem toda a diferença.
Com planejamento e informação, é possível encontrar um seguro que ofereça proteção adequada sem comprometer o orçamento. Afinal, mais do que uma obrigação, o seguro é uma forma importante de garantir tranquilidade e segurança para quem está começando sua jornada ao volante.
Economia e Negócios
Lançamento Global do CYCJET B900: Aberto para OEM, Quebrando o Monopólio dos Consumíveis, Capacitando Marcas Independentes
Em 18 de março de 2026, a CYCJET realizou o evento de lançamento do seu novo impressor de pequenos caracteres, o B900. Durante o evento, foi enfatizado que esta impressora jato de tinta de pequenos caracteres estará disponível para distribuidores CIJ em todos os níveis ao redor do mundo, com serviços OEM oferecidos juntamente com suporte para chips de criptografia. Após o anúncio, essa decisão causou grande impacto na indústria. Isso ocorre porque, na atual indústria de codificação e marcação cada vez mais competitiva, cada vez mais distribuidores enfrentam um problema comum: as margens de lucro estão sendo constantemente reduzidas, os preços são altamente transparentes, mas é difícil se livrar da dependência dos consumíveis vinculados por criptografia das marcas, resultando em uma perda gradual de controle de mercado e dificuldade em estabelecer sua própria marca.
Para muitos distribuidores de impressoras jato de tinta de marcas conhecidas, os negócios estão se tornando cada vez mais difíceis. Guerras de preços, problemas de vendas cruzadas e controles rigorosos da cadeia de suprimentos estão constantemente corroendo as margens de lucro e a estabilidade dos negócios.
Isso levanta uma questão provocativa: devemos criar nossa própria marca de impressora jato de tinta CIJ?
A CYCJET reconheceu esse problema e escolheu um caminho diferente. Com base em mais de 20 anos de experiência na indústria de impressão jato de tinta, propôs um modelo de cooperação centrado em “proteção de canal, fortalecimento da marca e otimização de lucros”, com foco em capacitar parceiros a construir suas próprias marcas.
A impressora jato de tinta de pequenos caracteres CYCJET B900 não é apenas um equipamento, mas uma plataforma estratégica projetada para ajudar distribuidores a escapar das guerras de preços, fortalecer sua posição no mercado e alcançar rentabilidade sustentável a longo prazo. Ao fornecer tecnologia confiável, uma estrutura de custos competitiva e suporte completo de personalização OEM, o B900 capacita os distribuidores a assumirem o controle do mercado, eliminando a dependência de marcas externas.
(A CYCJET está comprometida em ajudar distribuidores globais de impressoras jato de tinta a possuir suas próprias marcas.）
Política Global de Cooperação de Distribuição da CYCJET: Ajudando Você a Reconstruir Seu Modelo de Lucro
A impressora jato de tinta de pequenos caracteres CYCJET B900 é um presente de boas-vindas para distribuidores CIJ em todo o mundo, com o objetivo de estabelecer oportunidades de cooperação com nossos novos parceiros. Nós não apenas vendemos equipamentos; ajudamos você a reconstruir uma estrutura de lucro sustentável.
Força Técnica e Vantagens da Equipe
A CYCJET B900 foi desenvolvida e fabricada com base em mais de vinte anos de experiência na indústria de impressão jato de tinta. Os membros principais da equipe de P&D trabalharam em empresas globalmente renomadas de impressão e marcação por jato de tinta. Não começamos do zero; em vez disso, aproveitamos tecnologias maduras, resolvemos problemas conhecidos e otimizamos o sistema para atender às necessidades dos ambientes de produção modernos.
Essa abordagem garante que a B900 se destaque em confiabilidade, facilidade de manutenção e desempenho, ao mesmo tempo em que oferece vantagens de custo para os distribuidores. Ao combinar tecnologia de engenharia avançada, a cadeia de suprimentos de alta qualidade da China e vantagens de custo, a B900 alcança um equilíbrio entre estabilidade tecnológica, eficiência de produção e competitividade de mercado. Os distribuidores podem fornecer soluções de alta qualidade com confiança, mantendo margens de lucro saudáveis.
Suporte OEM: De Vender Produtos a Construir uma Marca
Para enfrentar o desafio que os distribuidores tradicionais têm em estabelecer suas próprias marcas, a CYCJET oferece um sistema completo de suporte OEM, incluindo:
1.Personalização de marca (logotipo, interface, sistema, etc.)
2.Equipamentos e documentação de suporte
3.Treinamento técnico e suporte pós-venda
Por meio deste modelo, os distribuidores podem gradualmente se transformar de “vendedores de produtos” em “operadores de marca”, construindo maior fidelidade dos clientes e valor de longo prazo em seus mercados locais.
Estratégia de Consumíveis: Aumentando a Flexibilidade e a Margem de Lucro
Os consumíveis são uma fonte crucial de receita de longo prazo durante o uso dos equipamentos CIJ. No modelo tradicional, o fornecimento de consumíveis é geralmente rigidamente controlado pela marca por meio de criptografia de chips, limitando as margens de lucro e a flexibilidade dos distribuidores.
A CYCJET adota uma estratégia aberta de consumíveis:
1.Permite que os distribuidores adquiram consumíveis com base nas necessidades de seus mercados locais.
2.Oferece suporte técnico para chips de criptografia de consumíveis.
3.Fornece suporte necessário de compatibilidade entre consumíveis e equipamentos.
Este modelo ajuda os distribuidores a otimizar sua estrutura de custos e a aumentar sua capacidade de resposta aos mercados locais, ao mesmo tempo em que garante a estabilidade dos equipamentos.
Custo e Preço: Vantagem Competitiva Razoável Baseada na Vantagem da Cadeia de Suprimentos
Aproveitando sua cadeia de suprimentos madura na China e suas capacidades internas de P&D, a CYCJET alcançou uma estrutura de preços mais competitiva, garantindo ao mesmo tempo o desempenho e a estabilidade dos produtos.
Isso permite que os parceiros: ofereçam pacotes de preços atraentes; mantenham margens de lucro mais altas; e, assim, melhorem a eficiência na conclusão de projetos entre distribuidores e clientes finais durante a expansão do mercado.
Esta estratégia não se baseia apenas em preços baixos, mas sim em um equilíbrio entre controle de custos e capacidades tecnológicas.
Perspectiva de Mercado: Impulsionando um Modelo de Desenvolvimento de Indústria Mais Saudável
A atual concorrência desordenada no mercado de CIJ (jato de tinta contínuo) está causando um impacto de longo prazo nos sistemas de canais e na capacidade de atendimento aos usuários finais. A competição excessiva de preços não apenas reduz as margens de lucro, mas também afeta a qualidade dos produtos e os níveis de serviço.
Nesse contexto, a CYCJET escolheu estrategicamente: não participar da competição de preços com usuários finais; focar no suporte aos parceiros de canal; e investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias (como impressoras digitais UV, tecnologia de impressão jato de tinta colorida e tecnologia de impressão a laser).
Essa abordagem visa trabalhar em conjunto com os parceiros para construir um ambiente de mercado mais estável e sustentável.
Por que escolher a CYCJET B900?
Escolher a B900 não é apenas adquirir um equipamento, mas também adotar uma estratégia de desenvolvimento de negócios a longo prazo. Este equipamento proporcionará aos distribuidores:
1.Oportunidade de se libertar da concorrência homogênea
2.Capacidade de construir uma marca reconhecida no mercado
3.Receita sustentável proveniente de consumíveis e serviços
4.Tecnologia confiável e de alto desempenho baseada em uma equipe técnica experiente
A CYCJET não pretende mudar todo o mercado global, mas oferece aos seus distribuidores opções claras: quando o negócio gira em torno de suas próprias marcas, eles têm controle sobre preços, relacionamento com clientes e crescimento — fatores essenciais para alcançar lucratividade a longo prazo e desenvolvimento independente.
Chamada para Ação
A CYCJET convida cordialmente distribuidores globais a participarem do programa de cooperação B900. Ao se tornar parceiro da CYCJET, você receberá:
1.Distribuição regional exclusiva
2.Suporte completo para personalização de marca OEM
3.Sistema aberto de consumíveis
4.Tecnologia de impressora jato de tinta de pequenos caracteres de alto desempenho
5.Cadeia de suprimentos estável proveniente da China
Tome uma atitude agora e construa um negócio de marca própria sustentável e lucrativo com a CYCJET B900. Sua marca, suas regras, sua identidade para o futuro da indústria.
Sobre a CYCJET:
A CYCJET é um fabricante experiente com mais de 20 anos dedicados à pesquisa e desenvolvimento na indústria de codificação e marcação. A empresa é especializada em impressoras jato de tinta de alta resolução, impressoras jato de tinta CIJ, impressoras jato de tinta portáteis, sistemas de marcação a laser e equipamentos automatizados de codificação. Com sede em Xangai, China, a CYCJET se esforça para fornecer soluções confiáveis e de alta precisão em marcação e codificação para fabricantes em todo o mundo.
Pessoa de Contato: David Guo
Telefone: +86-21-59970419 ext 8008
Celular:+86-139 1763 1707
Email: sales@cycjet.com
Web: https://cycjet.com/
Youtube::https://youtu.be/gtxZ4-Eb1fw
Economia e Negócios
Levantamento aponta preferência por slots e Aviator entre destaques de 2025
Um levantamento divulgado pela KTO, uma bet legalizada brasileira, apresenta quais jogos concentraram maior volume de acessos e rodadas ao longo de 2025. O estudo considera diferentes categorias disponíveis em cassino online, como slots, crash games e bingo, e indica maior presença dos slots entre os títulos mais utilizados.
Os dados mostram que os slots lideram em volume de acessos na plataforma analisada. Entre os títulos mais recorrentes estiveram o Fortune Tiger, Fortune Rabbit e KTO Big Bass Splash, além de outros jogos como Tigre Sortudo, Fortune Dragon, Touro Sortudo, Fortune Ox e Gates of Olympus, que também apareceram com frequência nas sessões registradas.
De acordo com o levantamento, o Fortune Tiger apresentou a maior média de popularidade entre os slots, com 39,29%, além de média de rodadas de 11,84% no período analisado. Na sequência, Fortune Rabbit e KTO Big Bass Splash mantiveram participação constante ao longo do ano, figurando entre os títulos mais acessados da categoria.
Entre os chamados crash games, o jogo Aviator aparece como o jogo com maior presença em 2025. O título registrou média de popularidade de 12,45% e média de rodadas de 3,25%, ficando à frente de outros jogos do mesmo segmento em diferentes períodos analisados.
Outros jogos da mesma categoria também aparecem no levantamento, como JetX, KTO High Flyer, FlyX, Mines (Spribe) e Spaceman. Esses títulos seguem uma mecânica baseada em multiplicadores progressivos durante as rodadas, o que contribui para sua presença recorrente nas sessões.
O Aviator também esteve associado ao maior multiplicador registrado no período, com marca de 31.001x em fevereiro de 2025. O levantamento cita ainda resultados como 25.000x no JetX e 204.798x no KTO High Flyer, conforme dados da plataforma.
Os dados do levantamento indicam variação no interesse dos usuários entre diferentes formatos disponíveis no cassino online. Os slots concentram a maior parte dos acessos, enquanto os crash games mantêm participação relevante, com presença do Aviator entre os títulos mais recorrentes ao longo de 2025.
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