Sambaex amplia eventos presenciais no Brasil, promove educação em criptomoedas e lança fundos sociais de educação e meio ambiente

Em 18 de março de 2026, a CYCJET realizou o evento de lançamento do seu novo impressor de pequenos caracteres, o B900. Durante o evento, foi enfatizado que esta impressora jato de tinta de pequenos caracteres estará disponível para distribuidores CIJ em todos os níveis ao redor do mundo, com serviços OEM oferecidos juntamente com suporte para chips de criptografia. Após o anúncio, essa decisão causou grande impacto na indústria. Isso ocorre porque, na atual indústria de codificação e marcação cada vez mais competitiva, cada vez mais distribuidores enfrentam um problema comum: as margens de lucro estão sendo constantemente reduzidas, os preços são altamente transparentes, mas é difícil se livrar da dependência dos consumíveis vinculados por criptografia das marcas, resultando em uma perda gradual de controle de mercado e dificuldade em estabelecer sua própria marca.

Para muitos distribuidores de impressoras jato de tinta de marcas conhecidas, os negócios estão se tornando cada vez mais difíceis. Guerras de preços, problemas de vendas cruzadas e controles rigorosos da cadeia de suprimentos estão constantemente corroendo as margens de lucro e a estabilidade dos negócios.

Isso levanta uma questão provocativa: devemos criar nossa própria marca de impressora jato de tinta CIJ?

A CYCJET reconheceu esse problema e escolheu um caminho diferente. Com base em mais de 20 anos de experiência na indústria de impressão jato de tinta, propôs um modelo de cooperação centrado em “proteção de canal, fortalecimento da marca e otimização de lucros”, com foco em capacitar parceiros a construir suas próprias marcas.

A impressora jato de tinta de pequenos caracteres CYCJET B900 não é apenas um equipamento, mas uma plataforma estratégica projetada para ajudar distribuidores a escapar das guerras de preços, fortalecer sua posição no mercado e alcançar rentabilidade sustentável a longo prazo. Ao fornecer tecnologia confiável, uma estrutura de custos competitiva e suporte completo de personalização OEM, o B900 capacita os distribuidores a assumirem o controle do mercado, eliminando a dependência de marcas externas.



(A CYCJET está comprometida em ajudar distribuidores globais de impressoras jato de tinta a possuir suas próprias marcas.）

Política Global de Cooperação de Distribuição da CYCJET: Ajudando Você a Reconstruir Seu Modelo de Lucro

A impressora jato de tinta de pequenos caracteres CYCJET B900 é um presente de boas-vindas para distribuidores CIJ em todo o mundo, com o objetivo de estabelecer oportunidades de cooperação com nossos novos parceiros. Nós não apenas vendemos equipamentos; ajudamos você a reconstruir uma estrutura de lucro sustentável.

Força Técnica e Vantagens da Equipe

A CYCJET B900 foi desenvolvida e fabricada com base em mais de vinte anos de experiência na indústria de impressão jato de tinta. Os membros principais da equipe de P&D trabalharam em empresas globalmente renomadas de impressão e marcação por jato de tinta. Não começamos do zero; em vez disso, aproveitamos tecnologias maduras, resolvemos problemas conhecidos e otimizamos o sistema para atender às necessidades dos ambientes de produção modernos.

Essa abordagem garante que a B900 se destaque em confiabilidade, facilidade de manutenção e desempenho, ao mesmo tempo em que oferece vantagens de custo para os distribuidores. Ao combinar tecnologia de engenharia avançada, a cadeia de suprimentos de alta qualidade da China e vantagens de custo, a B900 alcança um equilíbrio entre estabilidade tecnológica, eficiência de produção e competitividade de mercado. Os distribuidores podem fornecer soluções de alta qualidade com confiança, mantendo margens de lucro saudáveis.

Suporte OEM: De Vender Produtos a Construir uma Marca

Para enfrentar o desafio que os distribuidores tradicionais têm em estabelecer suas próprias marcas, a CYCJET oferece um sistema completo de suporte OEM, incluindo:

1.Personalização de marca (logotipo, interface, sistema, etc.)

2.Equipamentos e documentação de suporte

3.Treinamento técnico e suporte pós-venda

Por meio deste modelo, os distribuidores podem gradualmente se transformar de “vendedores de produtos” em “operadores de marca”, construindo maior fidelidade dos clientes e valor de longo prazo em seus mercados locais.

Estratégia de Consumíveis: Aumentando a Flexibilidade e a Margem de Lucro

Os consumíveis são uma fonte crucial de receita de longo prazo durante o uso dos equipamentos CIJ. No modelo tradicional, o fornecimento de consumíveis é geralmente rigidamente controlado pela marca por meio de criptografia de chips, limitando as margens de lucro e a flexibilidade dos distribuidores.

A CYCJET adota uma estratégia aberta de consumíveis:

1.Permite que os distribuidores adquiram consumíveis com base nas necessidades de seus mercados locais.

2.Oferece suporte técnico para chips de criptografia de consumíveis.

3.Fornece suporte necessário de compatibilidade entre consumíveis e equipamentos.

Este modelo ajuda os distribuidores a otimizar sua estrutura de custos e a aumentar sua capacidade de resposta aos mercados locais, ao mesmo tempo em que garante a estabilidade dos equipamentos.

Custo e Preço: Vantagem Competitiva Razoável Baseada na Vantagem da Cadeia de Suprimentos

Aproveitando sua cadeia de suprimentos madura na China e suas capacidades internas de P&D, a CYCJET alcançou uma estrutura de preços mais competitiva, garantindo ao mesmo tempo o desempenho e a estabilidade dos produtos.

Isso permite que os parceiros: ofereçam pacotes de preços atraentes; mantenham margens de lucro mais altas; e, assim, melhorem a eficiência na conclusão de projetos entre distribuidores e clientes finais durante a expansão do mercado.

Esta estratégia não se baseia apenas em preços baixos, mas sim em um equilíbrio entre controle de custos e capacidades tecnológicas.

Perspectiva de Mercado: Impulsionando um Modelo de Desenvolvimento de Indústria Mais Saudável

A atual concorrência desordenada no mercado de CIJ (jato de tinta contínuo) está causando um impacto de longo prazo nos sistemas de canais e na capacidade de atendimento aos usuários finais. A competição excessiva de preços não apenas reduz as margens de lucro, mas também afeta a qualidade dos produtos e os níveis de serviço.

Nesse contexto, a CYCJET escolheu estrategicamente: não participar da competição de preços com usuários finais; focar no suporte aos parceiros de canal; e investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias (como impressoras digitais UV, tecnologia de impressão jato de tinta colorida e tecnologia de impressão a laser).

Essa abordagem visa trabalhar em conjunto com os parceiros para construir um ambiente de mercado mais estável e sustentável.

Por que escolher a CYCJET B900?

Escolher a B900 não é apenas adquirir um equipamento, mas também adotar uma estratégia de desenvolvimento de negócios a longo prazo. Este equipamento proporcionará aos distribuidores:

1.Oportunidade de se libertar da concorrência homogênea

2.Capacidade de construir uma marca reconhecida no mercado

3.Receita sustentável proveniente de consumíveis e serviços

4.Tecnologia confiável e de alto desempenho baseada em uma equipe técnica experiente

A CYCJET não pretende mudar todo o mercado global, mas oferece aos seus distribuidores opções claras: quando o negócio gira em torno de suas próprias marcas, eles têm controle sobre preços, relacionamento com clientes e crescimento — fatores essenciais para alcançar lucratividade a longo prazo e desenvolvimento independente.

Chamada para Ação

A CYCJET convida cordialmente distribuidores globais a participarem do programa de cooperação B900. Ao se tornar parceiro da CYCJET, você receberá:

1.Distribuição regional exclusiva

2.Suporte completo para personalização de marca OEM

3.Sistema aberto de consumíveis

4.Tecnologia de impressora jato de tinta de pequenos caracteres de alto desempenho

5.Cadeia de suprimentos estável proveniente da China

Tome uma atitude agora e construa um negócio de marca própria sustentável e lucrativo com a CYCJET B900. Sua marca, suas regras, sua identidade para o futuro da indústria.

Sobre a CYCJET:



A CYCJET é um fabricante experiente com mais de 20 anos dedicados à pesquisa e desenvolvimento na indústria de codificação e marcação. A empresa é especializada em impressoras jato de tinta de alta resolução, impressoras jato de tinta CIJ, impressoras jato de tinta portáteis, sistemas de marcação a laser e equipamentos automatizados de codificação. Com sede em Xangai, China, a CYCJET se esforça para fornecer soluções confiáveis e de alta precisão em marcação e codificação para fabricantes em todo o mundo.

Pessoa de Contato: David Guo

Telefone: +86-21-59970419 ext 8008

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