São Paulo, 22 de julho de 2026 — O Brasil é o 3º maior destino de investimentos em energias renováveis de todo o mundo, com mais de R$ 1,2 trilhão em recursos estrangeiros entrando no setor só nos últimos dois anos. Mas até hoje, 90% desse dinheiro ficou nas mãos de grandes fundos e empresas multinacionais. Hoje isso muda: a equipe ZCT, parte do grupo Carlyle, anuncia oficialmente sua chegada ao país para dar aos brasileiros a chance de investir diretamente em projetos de solar, eólica e hidrogênio verde, com retorno seguro e acessível para qualquer perfil de investidor.

Dados da ANEEL confirmam que o Brasil bateu recorde em 2025, com mais de 22 GW de nova capacidade de energia renovável instalada, e o Nordeste já se tornou a região de maior crescimento em capacidade instalada de energia limpa do país — onde 99,75% da geração elétrica já vem de fontes renováveis, conforme dados divulgados pelo governo do Piauí. É nesse cenário de crescimento explosivo que a ZCT chega com uma proposta simples: conectar investidores comuns brasileiros a esses projetos de alta rentabilidade, sem burocracia, sem a linguagem chata de bancos e sem necessidade de ter milhões na conta para participar.

Fundada em 2013, a ZCT não surgiu do nada. No começo, a equipe circulou por dezenas de países fazendo palestras e cursos gratuitos para ensinar gente leiga a entender de finanças, sem aquela linguagem técnica que só rico entende. Em 2015, eles perceberam que o mundo estava indo para a internet e mudaram todo o atendimento para o digital, lançando conteúdos diários com dicas de investimento que qualquer pessoa consegue seguir. Depois, em 2017, adicionaram ativos digitais baseados em blockchain no cardápio de opções, e em 2018 trouxeram serviços mais completos: fundos de investimento privado, ouro, petróleo e planejamento financeiro personalizado para quem quer sair do zero e construir patrimônio de forma sólida.

De 2020 para cá, a ZCT não parou de crescer. Eles passaram a selecionar projetos com um time de risco super rigoroso, garantindo que quase nenhuma operação dê prejuízo para os membros. E o melhor: viram que o Brasil tem um potencial absurdo de energia limpa, com sol o ano todo no Nordeste, ventos constantes no litoral e uma matriz elétrica que já é referência mundial em sustentabilidade. Foi aí que a equipe decidiu colocar a energia renovável como prioridade máxima para os próximos 10 anos, e o Brasil se tornou um dos mercados centrais dessa estratégia global.

Hoje, a ZCT foca em três frentes que todo brasileiro já ouviu falar, mas poucos sabem que dá para investir e ganhar dinheiro:

Energia Fotovoltaica : A equipe investe desde a fabricação de placas solares de alta eficiência até a construção de usinas em telhados de residências, comércios e grandes parques solares. Eles já firmaram parcerias com grandes empresas de tecnologia do setor, para pegar projetos com custo baixo e retorno garantido por mais de 20 anos.

Energias Limpas Diversificadas : Além da energia solar, a ZCT aposta forte em hidrogênio verde, biomassa, energia geotérmica e até sistemas de gestão de energia inteligentes que reduzem a conta de luz dos usuários finais em até 30%.

Energia Eólica: No Brasil, o vento não falta — a equipe investe tanto na modernização de parques eólicos antigos no Sul e Nordeste, quanto em grandes projetos offshore no litoral, cobrindo tudo desde a fabricação das turbinas até a manutenção diária das operações.

Para ninguém levar surpresa, a ZCT tem um time exclusivo só para analisar o mercado de energia renovável brasileiro. Eles acompanham de perto as regras da ANEEL, as políticas de incentivo do governo federal, os preços dos equipamentos e a demanda de energia em cada região, para só escolher projetos que realmente valem a pena. O time de risco ainda faz uma revisão dupla: verifica se o projeto segue todas as leis ambientais brasileiras, se o caixa da empresa operadora está saudável e se o retorno vai chegar no prazo combinado com os investidores.

E os benefícios para quem entra na comunidade ZCT são coisas que nenhum banco tradicional oferece no Brasil: acesso prioritário a projetos que só grandes investidores conhecem, ajuda de custo para viagens em grupo, jantares de confraternização e festa de aniversário dos membros, suporte financeiro para quem quer abrir um escritório ou espaço de convivência da ZCT na sua cidade, participação nos lucros anuais de todos os projetos e a garantia de 80% do capital investido nas operações que a equipe acompanha de perto.

Para quem está cansado de deixar o dinheiro na poupança rendendo quase nada, ou de cair em golpes de investimento que prometem retorno impossível, a ZCT chega como uma alternativa segura: investir no setor que mais cresce no Brasil, com transparência, sem precisar entender tudo de engenharia de energia. A meta da equipe nos próximos anos é clara: fazer com que milhares de brasileiros participem da revolução da energia limpa, ganhem dinheiro com isso e ainda ajudem o país a crescer de forma sustentável.

Sobre a ZCT:

A Zhuochuangtong (ZCT) é uma comunidade global de investimentos online, reconhecida por sua atuação profissional, prática e segura na disseminação de conhecimento financeiro e oferta de serviços de investimento diversificados para membros em todo o mundo.