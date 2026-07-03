Explorando o novo oceano azul da América Latina: A MT Shared Power Bank acelera sua expansão no Brasil com uma “solução completa” baseada em IoT

Com o aprofundamento do cenário global da internet móvel, os smartphones tornaram-se parte integrante de todos os aspectos da vida cotidiana. No entanto, a “ansiedade da bateria” ultrapassou fronteiras, emergindo como um problema comum para usuários de smartphones em todo o mundo. Nesse contexto, o setor de compartilhamento de carregadores portáteis, que superou intensos desafios no mercado chinês e cultivou hábitos de consumo consolidados, agora voltou sua atenção para horizontes mais amplos no exterior. Recentemente, a MT Shared Power Bank, um dos principais players do setor, anunciou oficialmente uma aceleração significativa de sua estratégia internacional para 2026, posicionando o Brasil — a maior economia da América Latina — como a porta de entrada fundamental para o mercado emergente sul-americano. Como uma das principais economias da região, o Brasil ostenta uma penetração excepcionalmente alta de smartphones e dispositivos móveis, proporcionando um ambiente favorável para soluções práticas de carregamento. Isso também permite que o desenvolvimento da MT no Brasil atenda precisamente à crescente e forte demanda dos consumidores locais e turistas por dispositivos carregados durante todo o dia.

Como pioneira representativa no setor de locação de carregadores portáteis, a MT Shared Power Bank aproveitou estratégias de adaptação às condições locais precisas e recursos robustos de cadeia de suprimentos em seu país de origem para construir uma ampla rede de locação em distritos comerciais centrais, centros de transporte e locais de entretenimento em todo o país. Após consolidar sua presença no mercado interno, a MT concluiu o planejamento estratégico de seu sistema de prospecção de estabelecimentos parceiros no exterior em 2025 e lançou sua primeira solução completa transfronteiriça, abrangendo “hardware inteligente + sistemas de nuvem IoT + metodologias operacionais localizadas”, marcando uma nova etapa na exportação dos padrões da economia compartilhada da China para os mercados globais. Expandir para o exterior não é simplesmente uma questão de replicar modelos de negócios existentes; a adaptação ao mercado local é a chave para o sucesso. Para atingir com precisão o mercado brasileiro, a equipe de P&D da MT realizou modificações abrangentes e personalizadas nos ambientes de software e hardware internacionais. Em sintonia com os hábitos e preferências de pagamento dos usuários locais, a empresa não apenas lançou uma interface de back-end multilíngue e facilmente alternável, como também integrou profundamente o sistema nacional de pagamentos do Brasil, o Pix, e cumpriu as principais regulamentações locais para garantir a conformidade nos fluxos de fundos e uma experiência tranquila para o consumidor. Em termos de hardware, o design dos dispositivos e as configurações de múltiplas interfaces incorporam as preferências estéticas e as necessidades práticas dos usuários latino-americanos. Por meio da otimização contínua do design de produtos e dos processos de serviço, a empresa aprimorou de forma abrangente a experiência de locação para os usuários locais.

“Não estamos apenas fornecendo dispositivos de carregamento; estamos construindo um ecossistema de negócios mutuamente benéfico baseado na tecnologia IoT”, disse o chefe da divisão de negócios internacionais da MT. No início de 2026, a MT lançou oficialmente um mecanismo inovador de coconstrução com parceiros internacionais. Por meio desse mecanismo, a sede nacional e os agentes locais obterão vantagens complementares significativas: os parceiros locais participam da coconstrução do projeto por meio de um modelo de financiamento coletivo para equipamentos, enquanto a MT, aproveitando sua vasta experiência em promoção e operações em campo, envia equipes profissionais ao local para expandir sua rede local. Ao estabelecer parcerias multidimensionais e intersetoriais com varejistas locais brasileiros, operadoras de telecomunicações e atrações turísticas, a MT está gradualmente formando uma rede abrangente de locação e venda, facilitando continuamente a implantação de seus equipamentos em locais de grande circulação, como restaurantes, cinemas, shoppings e hotéis.

Este ciclo fechado ganha-ganha implícito de “financiamento coletivo de equipamentos + promoção oficial offline + divisão de receitas”, aliado à forte colaboração de parceiros locais, não só aumenta rapidamente a influência e a participação de mercado da marca no exterior, como também reduz significativamente a barreira operacional inicial e os custos de tentativa e erro para os parceiros locais. O fluxo de caixa contínuo gerado após a entrada em funcionamento do equipamento será compartilhado entre a plataforma e os parceiros de acordo com a proporção acordada, permitindo que os parceiros desfrutem do benefício de entrar cedo no mercado e da monetização do fluxo de clientes proporcionados por necessidades essenciais de alta frequência de forma sustentável e com baixo risco. Por meio desse modelo asset-light de coconstrução, a MT conseguiu construir rapidamente uma densa rede de estabelecimentos físicos no Brasil.

De acordo com o plano, 2027 será o “ano de crescimento explosivo” para a MT consolidar sua presença no Brasil. Nesse ano, o projeto se concentrará em conquistar os principais aeroportos, pontos turísticos famosos e os principais distritos comerciais do Brasil, além de verificar minuciosamente a viabilidade de adaptação local da “Manufatura Inteligente da China + Finanças de IoT” na América do Sul. Por meio de uma estratégia de “dupla circulação”, que combina uma consolidação do mercado interno com um crescimento acelerado no exterior, a MT não só se compromete a melhorar o retorno sobre os ativos de seus parceiros locais, como também visa estender o “padrão chinês” de compartilhamento de carregadores portáteis para mais mercados emergentes na América Latina, criando uma marca de soluções de carregamento portátil internacionalmente reconhecida.