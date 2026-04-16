Economia e Negócios
Sambaex apresenta plano estratégico no Brasil e projeta crescimento com foco em inovação e responsabilidade social até 2028
Com a expansão contínua da economia digital em escala global, o setor de criptomoedas vem abrindo novas oportunidades de desenvolvimento. Nesse contexto, a Sambaex, plataforma digital que tem registrado rápido crescimento no mercado brasileiro, anunciou recentemente seu plano estratégico de médio e longo prazo, definindo metas claras para 2027 e 2028, com foco em inovação tecnológica, expansão de usuários e fortalecimento de iniciativas sociais.
Desde sua entrada no Brasil, a Sambaex tem consolidado sua presença por meio de operações eficientes e estratégias localizadas, conquistando rapidamente uma base sólida de usuários. Além disso, a empresa tem investido em eventos presenciais e ações educativas, contribuindo para ampliar o conhecimento da população sobre ativos digitais e fortalecer a confiança no setor.
De acordo com o planejamento divulgado, até 2027 a Sambaex pretende alcançar um novo patamar em termos de crescimento de usuários, otimização de produtos e ampliação da cobertura de mercado. A empresa planeja aprimorar continuamente a experiência da plataforma, reforçar seus sistemas de segurança e avançar no cumprimento de exigências regulatórias, acompanhando a evolução do ambiente normativo.
Outro ponto estratégico será o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias baseadas em blockchain, com o objetivo de oferecer soluções financeiras mais diversificadas e inovadoras para seus usuários.
No âmbito da expansão, a Sambaex pretende fortalecer sua presença em diversas cidades brasileiras, ampliando sua rede de atuação por meio da integração entre iniciativas online e offline. A empresa também planeja intensificar seus programas de educação financeira, promovendo maior transparência e incentivando o uso responsável das tecnologias digitais.
Olhando para 2028, a Sambaex busca não apenas crescimento operacional, mas também a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável e de impacto social. A empresa projeta consolidar sua atuação no Brasil e expandir gradualmente sua presença em outros países da América Latina, tornando-se uma plataforma de referência na região.
Paralelamente ao crescimento do negócio, a Sambaex também estruturou um plano de responsabilidade social de longo prazo. Com foco nas áreas de educação e meio ambiente, a empresa anunciou a criação de um Fundo Educacional e um Fundo Ambiental, com ações previstas até 2028.
O Fundo Educacional terá como objetivo apoiar estudantes de baixa renda, por meio da doação de materiais escolares, acesso a recursos educacionais e programas de capacitação para jovens. A iniciativa visa ampliar oportunidades e contribuir para a redução das desigualdades no acesso à educação.
Já o Fundo Ambiental será voltado ao apoio de projetos sustentáveis, incluindo campanhas de conscientização, ações de limpeza urbana e iniciativas comunitárias ligadas à preservação ambiental, promovendo uma cultura de responsabilidade ecológica.
Especialistas do setor destacam que a integração entre crescimento empresarial e responsabilidade social representa uma tendência cada vez mais forte entre empresas da economia digital, fortalecendo a relação de confiança com a sociedade.
A Sambaex reforçou que continuará avançando com base no princípio de equilibrar inovação tecnológica e impacto social positivo, buscando construir um modelo de desenvolvimento que beneficie tanto seus usuários quanto as comunidades em que atua.
Com metas claras para 2027 e 2028, a empresa pretende consolidar sua posição no mercado e, ao mesmo tempo, contribuir de forma ativa para o desenvolvimento sustentável da sociedade, estabelecendo uma conexão sólida entre tecnologia, inclusão e progresso social.
DINHEIRO
Barnes & Noble Education (BNED) avança na transformação do ensino superior e reacende o interesse do mercado
Em um cenário global marcado por disrupções tecnológicas e pela reconfiguração do modelo educacional, a Barnes & Noble Education (BNED) emerge como uma das protagonistas silenciosas de uma transformação estrutural no ensino superior norte-americano.
Longe de ser apenas uma operadora de livrarias universitárias, a companhia vem consolidando uma estratégia robusta baseada em soluções integradas de conteúdo acadêmico, com destaque para o programa “First Day”, que já apresenta crescimento expressivo e sinaliza uma mudança definitiva na forma como estudantes acessam materiais educacionais.
O modelo é simples na aparência, mas disruptivo na essência: garantir acesso imediato e padronizado ao conteúdo desde o primeiro dia de aula. Na prática, trata-se de uma reconfiguração do fluxo de receita e da experiência acadêmica, com impacto direto na previsibilidade financeira da empresa e na retenção de contratos institucionais.
Os números mais recentes confirmam esse movimento. A receita segue em expansão consistente, impulsionada pela adoção crescente das soluções digitais e pela ampliação de parcerias estratégicas com universidades de grande porte. Ainda que o lucro tenha sofrido compressão no curto prazo — reflexo de investimentos e ajustes operacionais —, o mercado começa a identificar um padrão recorrente em empresas em fase de transição: sacrificar margens no presente para capturar escala e eficiência no médio prazo.
Essa leitura é reforçada pela agenda corporativa. A companhia já anunciou a realização de um Investor Day, evento tradicionalmente utilizado para reposicionar narrativas estratégicas, apresentar projeções e alinhar expectativas com o mercado institucional. Historicamente, movimentos dessa natureza funcionam como catalisadores relevantes para reprecificação de ativos.
Outro vetor que sustenta a tese de crescimento está na expansão do portfólio de contratos. Ao firmar novas parcerias com instituições acadêmicas de destaque, a BNED não apenas amplia sua base de clientes, mas fortalece barreiras de entrada em um segmento altamente especializado, onde escala, logística e integração tecnológica são determinantes.
No pano de fundo, há ainda um fator estrutural frequentemente subestimado: o ensino superior segue sendo um dos setores mais resilientes da economia, especialmente em momentos de transição econômica. A digitalização desse ecossistema, aliada à necessidade crescente de qualificação profissional, cria um ambiente favorável para empresas que consigam oferecer soluções eficientes e escaláveis — exatamente o espaço que a BNED vem ocupando.
O mercado, por sua vez, mantém uma leitura cautelosamente otimista. A volatilidade recente das ações reflete não uma deterioração estrutural, mas sim o ajuste natural entre expectativas de curto prazo e o tempo necessário para maturação da estratégia. Para investidores atentos, esse descompasso entre preço e narrativa pode representar um ponto de inflexão relevante.
A trajetória da Barnes & Noble Education, portanto, não é a de uma empresa em declínio, mas a de uma organização em processo ativo de reinvenção — migrando de um modelo tradicional para uma plataforma educacional integrada, com potencial de captura de valor ainda em desenvolvimento.
Em um mercado cada vez mais orientado por inovação, dados e escala, a pergunta que se impõe não é se o setor educacional será transformado, mas quem liderará esse processo. E, neste contexto, a BNED já deixou de ser coadjuvante.
Economia e Negócios
Sambaex amplia eventos presenciais no Brasil, promove educação em criptomoedas e lança fundos sociais de educação e meio ambiente
Com o rápido desenvolvimento da economia digital e da tecnologia blockchain, as criptomoedas vêm ganhando cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas. Com o objetivo de ajudar o público a compreender melhor os ativos digitais e seu funcionamento, a Sambaex tem promovido uma série de eventos presenciais em diversas cidades brasileiras, fortalecendo a educação financeira e o diálogo direto com as comunidades locais.
De acordo com a empresa, diversos encontros já foram realizados em grandes centros urbanos, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, atraindo a participação ativa de usuários e moradores locais. Durante os eventos, especialistas apresentaram conteúdos sobre conceitos básicos de criptomoedas, tendências do setor e o modelo operacional da plataforma, combinando palestras educativas com sessões interativas de perguntas e respostas.
Participantes destacaram que a experiência presencial proporcionou maior clareza sobre o funcionamento do mercado cripto em comparação às informações obtidas apenas online. Muitos afirmaram que o contato direto com a equipe ajudou a compreender melhor tanto as oportunidades quanto os riscos do setor, aumentando a confiança e o conhecimento sobre o tema.
Segundo representantes da Sambaex, o principal objetivo das atividades presenciais não é apenas apresentar a plataforma, mas criar canais de comunicação transparentes e de longo prazo com os usuários, incentivando a educação financeira e o uso responsável das novas tecnologias.
Com o rápido crescimento de suas operações no mercado local, a empresa também anunciou o fortalecimento de suas iniciativas de responsabilidade social. Como forma de retribuir o apoio dos usuários e em alinhamento com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, a Sambaex lançou oficialmente um Fundo Educacional e um Fundo Ambiental.
O Fundo Educacional será direcionado ao apoio de estudantes em situação econômica vulnerável, incluindo doação de materiais escolares, acesso a recursos educacionais e futuros programas de capacitação para jovens. Já o Fundo Ambiental pretende apoiar ações comunitárias voltadas à preservação ambiental, como campanhas de conscientização, mutirões de limpeza urbana e projetos conduzidos por voluntários.
Especialistas do setor apontam que iniciativas sociais integradas ao crescimento empresarial fortalecem a confiança entre empresas e comunidades, refletindo uma tendência crescente de empresas digitais assumirem papéis mais ativos no desenvolvimento social sustentável.
A Sambaex afirmou que continuará expandindo seus eventos presenciais para novas cidades, ampliando o alcance das ações educativas e consolidando projetos sociais de longo prazo. A empresa acredita que a combinação entre inovação tecnológica e responsabilidade social pode gerar impactos positivos duradouros para a sociedade.
Com a continuidade dessas iniciativas, a Sambaex busca construir uma ponte sólida entre tecnologia, comunidade e desenvolvimento social, promovendo educação, inclusão e sustentabilidade como pilares essenciais para o futuro.
Economia e Negócios
Seguro de carro para motoristas jovens no Brasil: desafios e dicas para economizar
Para muitos jovens brasileiros, comprar ou dirigir o primeiro carro representa um grande passo rumo à independência. No entanto, junto com essa conquista surge uma responsabilidade importante: contratar um seguro de carro. O problema é que, para motoristas jovens, o valor do seguro costuma ser significativamente mais alto do que para condutores mais experientes.
Isso acontece porque as seguradoras consideram diversos fatores para calcular o risco de um motorista, e a idade é um dos principais. Ainda assim, existem maneiras de reduzir esse custo e encontrar uma cobertura adequada sem comprometer o orçamento.
Neste artigo, vamos entender por que o seguro de carro costuma ser mais caro para jovens no Brasil e conhecer algumas estratégias práticas para economizar sem abrir mão da proteção.
Por que o seguro é mais caro para motoristas jovens
As seguradoras trabalham com análise estatística de risco. Estudos e dados do setor mostram que motoristas mais jovens, especialmente aqueles com menos de 25 anos, estão envolvidos em mais acidentes do que condutores mais experientes.
Isso não significa que todos os jovens dirigem de forma imprudente, mas do ponto de vista das seguradoras, a falta de experiência ao volante aumenta a probabilidade de sinistros.
Alguns fatores que influenciam o preço do seguro para jovens incluem:
- Menor experiência na direção
- Maior probabilidade de acidentes estatisticamente
- Uso mais frequente do veículo
- Condução em horários de maior risco, como à noite
Por esses motivos, o valor da apólice pode ser mais alto quando o motorista principal é jovem.
O modelo do carro também influencia no preço
Um erro comum entre motoristas jovens é escolher um carro apenas pelo design ou desempenho, sem considerar como isso impacta no seguro.
Veículos esportivos, modelos muito visados para roubo ou carros com alto custo de reparo costumam ter seguros mais caros. Por isso, na hora de escolher o primeiro veículo, vale a pena considerar também o custo do seguro.
Carros com menor índice de roubo, manutenção mais simples e bom histórico de segurança tendem a ter seguros mais acessíveis.
A importância de comparar opções antes de contratar
Outro fator que pode ajudar bastante na economia é comparar diferentes opções de seguro. Cada seguradora utiliza critérios próprios para calcular riscos e definir valores, o que significa que o preço pode variar bastante entre empresas.
Ao pesquisar com antecedência, o motorista jovem pode encontrar planos mais adequados ao seu perfil e evitar pagar mais do que o necessário.
Uma forma prática de conhecer as alternativas disponíveis é acessar páginas especializadas como seguro auto no brasil, onde é possível entender melhor as coberturas disponíveis no mercado e avaliar diferentes opções de proteção para o veículo.
Escolher a cobertura certa faz diferença no valor
Nem sempre o plano mais caro é o mais adequado. Muitos jovens acabam contratando coberturas muito amplas sem realmente precisar delas.
Alguns tipos comuns de cobertura incluem:
- Responsabilidade civil contra terceiros
- Cobertura contra roubo e furto
- Proteção contra colisões
- Assistência 24 horas
Avaliar o uso real do veículo ajuda a definir quais coberturas são realmente necessárias. Isso permite reduzir o valor do seguro sem comprometer a proteção básica.
Ajustar o valor da franquia pode ajudar a economizar
A franquia é o valor que o segurado paga em caso de sinistro antes que a seguradora cubra o restante do prejuízo.
Optar por uma franquia mais alta geralmente reduz o valor mensal ou anual do seguro. Essa estratégia pode ser interessante para jovens motoristas que dirigem com cuidado e possuem baixo risco de acidentes.
No entanto, é importante escolher uma franquia que seja financeiramente possível de pagar caso um imprevisto aconteça.
Construir um bom histórico como motorista
Uma das melhores maneiras de reduzir o custo do seguro ao longo do tempo é construir um bom histórico de direção. Motoristas que evitam acidentes e mantêm um registro limpo geralmente conseguem descontos na renovação da apólice.
Algumas atitudes que ajudam incluem:
- Dirigir de forma responsável
- Respeitar limites de velocidade
- Evitar infrações de trânsito
- Manter o veículo em boas condições
Com o passar dos anos, essas práticas podem contribuir para uma redução significativa no valor do seguro.
Segurança do veículo também influencia
Outro aspecto que pode ajudar a reduzir o preço do seguro é investir em segurança para o veículo. Dispositivos como rastreadores, alarmes e sistemas antifurto diminuem o risco de roubo ou furto, o que pode impactar positivamente no valor da apólice.
Além disso, estacionar o carro em locais seguros ou em garagem fechada também pode ajudar na avaliação de risco feita pelas seguradoras.
Seguro de carro também é importante para quem viaja
Muitos jovens gostam de viajar de carro para explorar novas cidades ou até mesmo cruzar fronteiras para países vizinhos. Nessas situações, é importante verificar se o seguro contratado oferece cobertura internacional.
Por exemplo, brasileiros que pretendem dirigir na Argentina precisam garantir que possuem uma proteção válida no país.
Se você estiver planejando uma viagem internacional, plataformas como compara en casa podem ajudar a encontrar opções de seguro para o seu carro na Argentina, facilitando o processo e garantindo que a viagem aconteça com mais tranquilidade.
Planejamento financeiro para jovens motoristas
O seguro de carro deve ser considerado parte do custo total de ter um veículo. Além de combustível, manutenção e impostos, a proteção do veículo é fundamental para evitar prejuízos maiores no futuro.
Por isso, ao comprar o primeiro carro, o ideal é incluir o seguro no planejamento financeiro. Dessa forma, o motorista evita surpresas e garante que estará protegido em caso de imprevistos.
Conclusão
Embora o seguro de carro para motoristas jovens no Brasil possa ser mais caro inicialmente, existem várias estratégias que ajudam a reduzir esse custo. Escolher o veículo certo, comparar opções de seguradoras, ajustar coberturas e manter um bom histórico de direção são atitudes que fazem toda a diferença.
Com planejamento e informação, é possível encontrar um seguro que ofereça proteção adequada sem comprometer o orçamento. Afinal, mais do que uma obrigação, o seguro é uma forma importante de garantir tranquilidade e segurança para quem está começando sua jornada ao volante.
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