Economia e Negócios
Lançamento Global do CYCJET B900: Aberto para OEM, Quebrando o Monopólio dos Consumíveis, Capacitando Marcas Independentes
Em 18 de março de 2026, a CYCJET realizou o evento de lançamento do seu novo impressor de pequenos caracteres, o B900. Durante o evento, foi enfatizado que esta impressora jato de tinta de pequenos caracteres estará disponível para distribuidores CIJ em todos os níveis ao redor do mundo, com serviços OEM oferecidos juntamente com suporte para chips de criptografia. Após o anúncio, essa decisão causou grande impacto na indústria. Isso ocorre porque, na atual indústria de codificação e marcação cada vez mais competitiva, cada vez mais distribuidores enfrentam um problema comum: as margens de lucro estão sendo constantemente reduzidas, os preços são altamente transparentes, mas é difícil se livrar da dependência dos consumíveis vinculados por criptografia das marcas, resultando em uma perda gradual de controle de mercado e dificuldade em estabelecer sua própria marca.
Para muitos distribuidores de impressoras jato de tinta de marcas conhecidas, os negócios estão se tornando cada vez mais difíceis. Guerras de preços, problemas de vendas cruzadas e controles rigorosos da cadeia de suprimentos estão constantemente corroendo as margens de lucro e a estabilidade dos negócios.
Isso levanta uma questão provocativa: devemos criar nossa própria marca de impressora jato de tinta CIJ?
A CYCJET reconheceu esse problema e escolheu um caminho diferente. Com base em mais de 20 anos de experiência na indústria de impressão jato de tinta, propôs um modelo de cooperação centrado em “proteção de canal, fortalecimento da marca e otimização de lucros”, com foco em capacitar parceiros a construir suas próprias marcas.
A impressora jato de tinta de pequenos caracteres CYCJET B900 não é apenas um equipamento, mas uma plataforma estratégica projetada para ajudar distribuidores a escapar das guerras de preços, fortalecer sua posição no mercado e alcançar rentabilidade sustentável a longo prazo. Ao fornecer tecnologia confiável, uma estrutura de custos competitiva e suporte completo de personalização OEM, o B900 capacita os distribuidores a assumirem o controle do mercado, eliminando a dependência de marcas externas.
(A CYCJET está comprometida em ajudar distribuidores globais de impressoras jato de tinta a possuir suas próprias marcas.）
Política Global de Cooperação de Distribuição da CYCJET: Ajudando Você a Reconstruir Seu Modelo de Lucro
A impressora jato de tinta de pequenos caracteres CYCJET B900 é um presente de boas-vindas para distribuidores CIJ em todo o mundo, com o objetivo de estabelecer oportunidades de cooperação com nossos novos parceiros. Nós não apenas vendemos equipamentos; ajudamos você a reconstruir uma estrutura de lucro sustentável.
Força Técnica e Vantagens da Equipe
A CYCJET B900 foi desenvolvida e fabricada com base em mais de vinte anos de experiência na indústria de impressão jato de tinta. Os membros principais da equipe de P&D trabalharam em empresas globalmente renomadas de impressão e marcação por jato de tinta. Não começamos do zero; em vez disso, aproveitamos tecnologias maduras, resolvemos problemas conhecidos e otimizamos o sistema para atender às necessidades dos ambientes de produção modernos.
Essa abordagem garante que a B900 se destaque em confiabilidade, facilidade de manutenção e desempenho, ao mesmo tempo em que oferece vantagens de custo para os distribuidores. Ao combinar tecnologia de engenharia avançada, a cadeia de suprimentos de alta qualidade da China e vantagens de custo, a B900 alcança um equilíbrio entre estabilidade tecnológica, eficiência de produção e competitividade de mercado. Os distribuidores podem fornecer soluções de alta qualidade com confiança, mantendo margens de lucro saudáveis.
Suporte OEM: De Vender Produtos a Construir uma Marca
Para enfrentar o desafio que os distribuidores tradicionais têm em estabelecer suas próprias marcas, a CYCJET oferece um sistema completo de suporte OEM, incluindo:
1.Personalização de marca (logotipo, interface, sistema, etc.)
2.Equipamentos e documentação de suporte
3.Treinamento técnico e suporte pós-venda
Por meio deste modelo, os distribuidores podem gradualmente se transformar de “vendedores de produtos” em “operadores de marca”, construindo maior fidelidade dos clientes e valor de longo prazo em seus mercados locais.
Estratégia de Consumíveis: Aumentando a Flexibilidade e a Margem de Lucro
Os consumíveis são uma fonte crucial de receita de longo prazo durante o uso dos equipamentos CIJ. No modelo tradicional, o fornecimento de consumíveis é geralmente rigidamente controlado pela marca por meio de criptografia de chips, limitando as margens de lucro e a flexibilidade dos distribuidores.
A CYCJET adota uma estratégia aberta de consumíveis:
1.Permite que os distribuidores adquiram consumíveis com base nas necessidades de seus mercados locais.
2.Oferece suporte técnico para chips de criptografia de consumíveis.
3.Fornece suporte necessário de compatibilidade entre consumíveis e equipamentos.
Este modelo ajuda os distribuidores a otimizar sua estrutura de custos e a aumentar sua capacidade de resposta aos mercados locais, ao mesmo tempo em que garante a estabilidade dos equipamentos.
Custo e Preço: Vantagem Competitiva Razoável Baseada na Vantagem da Cadeia de Suprimentos
Aproveitando sua cadeia de suprimentos madura na China e suas capacidades internas de P&D, a CYCJET alcançou uma estrutura de preços mais competitiva, garantindo ao mesmo tempo o desempenho e a estabilidade dos produtos.
Isso permite que os parceiros: ofereçam pacotes de preços atraentes; mantenham margens de lucro mais altas; e, assim, melhorem a eficiência na conclusão de projetos entre distribuidores e clientes finais durante a expansão do mercado.
Esta estratégia não se baseia apenas em preços baixos, mas sim em um equilíbrio entre controle de custos e capacidades tecnológicas.
Perspectiva de Mercado: Impulsionando um Modelo de Desenvolvimento de Indústria Mais Saudável
A atual concorrência desordenada no mercado de CIJ (jato de tinta contínuo) está causando um impacto de longo prazo nos sistemas de canais e na capacidade de atendimento aos usuários finais. A competição excessiva de preços não apenas reduz as margens de lucro, mas também afeta a qualidade dos produtos e os níveis de serviço.
Nesse contexto, a CYCJET escolheu estrategicamente: não participar da competição de preços com usuários finais; focar no suporte aos parceiros de canal; e investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias (como impressoras digitais UV, tecnologia de impressão jato de tinta colorida e tecnologia de impressão a laser).
Essa abordagem visa trabalhar em conjunto com os parceiros para construir um ambiente de mercado mais estável e sustentável.
Por que escolher a CYCJET B900?
Escolher a B900 não é apenas adquirir um equipamento, mas também adotar uma estratégia de desenvolvimento de negócios a longo prazo. Este equipamento proporcionará aos distribuidores:
1.Oportunidade de se libertar da concorrência homogênea
2.Capacidade de construir uma marca reconhecida no mercado
3.Receita sustentável proveniente de consumíveis e serviços
4.Tecnologia confiável e de alto desempenho baseada em uma equipe técnica experiente
A CYCJET não pretende mudar todo o mercado global, mas oferece aos seus distribuidores opções claras: quando o negócio gira em torno de suas próprias marcas, eles têm controle sobre preços, relacionamento com clientes e crescimento — fatores essenciais para alcançar lucratividade a longo prazo e desenvolvimento independente.
Chamada para Ação
A CYCJET convida cordialmente distribuidores globais a participarem do programa de cooperação B900. Ao se tornar parceiro da CYCJET, você receberá:
1.Distribuição regional exclusiva
2.Suporte completo para personalização de marca OEM
3.Sistema aberto de consumíveis
4.Tecnologia de impressora jato de tinta de pequenos caracteres de alto desempenho
5.Cadeia de suprimentos estável proveniente da China
Tome uma atitude agora e construa um negócio de marca própria sustentável e lucrativo com a CYCJET B900. Sua marca, suas regras, sua identidade para o futuro da indústria.
Sobre a CYCJET:
A CYCJET é um fabricante experiente com mais de 20 anos dedicados à pesquisa e desenvolvimento na indústria de codificação e marcação. A empresa é especializada em impressoras jato de tinta de alta resolução, impressoras jato de tinta CIJ, impressoras jato de tinta portáteis, sistemas de marcação a laser e equipamentos automatizados de codificação. Com sede em Xangai, China, a CYCJET se esforça para fornecer soluções confiáveis e de alta precisão em marcação e codificação para fabricantes em todo o mundo.
Pessoa de Contato: David Guo
Telefone: +86-21-59970419 ext 8008
Celular:+86-139 1763 1707
Email: sales@cycjet.com
Web: https://cycjet.com/
Youtube::https://youtu.be/gtxZ4-Eb1fw
Economia e Negócios
Levantamento aponta preferência por slots e Aviator entre destaques de 2025
Um levantamento divulgado pela KTO, uma bet legalizada brasileira, apresenta quais jogos concentraram maior volume de acessos e rodadas ao longo de 2025. O estudo considera diferentes categorias disponíveis em cassino online, como slots, crash games e bingo, e indica maior presença dos slots entre os títulos mais utilizados.
Os dados mostram que os slots lideram em volume de acessos na plataforma analisada. Entre os títulos mais recorrentes estiveram o Fortune Tiger, Fortune Rabbit e KTO Big Bass Splash, além de outros jogos como Tigre Sortudo, Fortune Dragon, Touro Sortudo, Fortune Ox e Gates of Olympus, que também apareceram com frequência nas sessões registradas.
De acordo com o levantamento, o Fortune Tiger apresentou a maior média de popularidade entre os slots, com 39,29%, além de média de rodadas de 11,84% no período analisado. Na sequência, Fortune Rabbit e KTO Big Bass Splash mantiveram participação constante ao longo do ano, figurando entre os títulos mais acessados da categoria.
Entre os chamados crash games, o jogo Aviator aparece como o jogo com maior presença em 2025. O título registrou média de popularidade de 12,45% e média de rodadas de 3,25%, ficando à frente de outros jogos do mesmo segmento em diferentes períodos analisados.
Outros jogos da mesma categoria também aparecem no levantamento, como JetX, KTO High Flyer, FlyX, Mines (Spribe) e Spaceman. Esses títulos seguem uma mecânica baseada em multiplicadores progressivos durante as rodadas, o que contribui para sua presença recorrente nas sessões.
O Aviator também esteve associado ao maior multiplicador registrado no período, com marca de 31.001x em fevereiro de 2025. O levantamento cita ainda resultados como 25.000x no JetX e 204.798x no KTO High Flyer, conforme dados da plataforma.
Os dados do levantamento indicam variação no interesse dos usuários entre diferentes formatos disponíveis no cassino online. Os slots concentram a maior parte dos acessos, enquanto os crash games mantêm participação relevante, com presença do Aviator entre os títulos mais recorrentes ao longo de 2025.
Economia e Negócios
Expandindo as fronteiras globais de investimento, a Futurionex lança serviço de tokenização de ativos securitários
A plataforma de negociação de criptomoedas Futurionex anunciou o lançamento do serviço de “tokenização de ativos securitários”, que transforma valores mobiliários tradicionais em certificados digitais na blockchain. O serviço oferece aos usuários globais ferramentas de investimento mais transparentes, acessíveis e eficientes. Esse movimento é parte da estratégia da Futurionex de “transferir ativos financeiros tradicionais para a blockchain”, proporcionando aos investidores uma nova forma de alocar ativos de alta qualidade de maneira transfronteiriça.
O serviço cobre toda a cadeia de “emissão – custódia – liquidação – distribuição de lucros”, com interfaces padronizadas que conectam os ativos base e um registro unificado de eventos para rastrear mudanças importantes. Isso facilita a verificação de preços, slippage e a eficiência de execução. Para melhorar a acessibilidade, a plataforma introduziu ferramentas de market making e gestão de liquidez, oferecendo negociação 24/7 para minimizar atritos entre fusos horários.
A Futurionex também destaca a “visibilidade do processo” com um painel de dados visualizados, permitindo que os investidores verifiquem transações históricas, curvas de fundos e distribuições de lucros. A plataforma oferece suporte para alertas personalizados e gestão de limites, ajudando os usuários a ajustar suas posições em momentos de volatilidade.
Embora a tokenização não altere os riscos de crédito ou liquidez dos ativos, ela pode aumentar a eficiência de descoberta de preços e expandir a participação de investidores, criando sinergias com a infraestrutura existente de ativos digitais. A Futurionex planeja expandir gradualmente a gama de ativos e serviços, promovendo a aceitação regulatória e a liquidez no mercado global de ativos digitais.
Economia e Negócios
The BRICS Youth Educational Alliance of Artificial Intelligence was launched, with Chinese AI education enterprise YBC appointed as the first rotating coordinator
Photo caption: Representatives from BRICS countries witness the launch of the alliance.
Recently, the Founding Conference of the BRICS Youth Education Alliance of Artificial Intelligence was held in Beijing, the capital of China. As a leading enterprise in China’s AI education, YBC was specially invited by the BRICS Strategic Projects International Alliance to become one of the founding members, undertaking overall alliance planning and organizing AI education development exchanges among BRICS countries. This appointment marks the international recognition of China’s practice in youth AI education.
Government representatives, top academics, and industry leaders from BRICS countries, including China, Brazil, Russia, Nigeria, jointly witnessed the launch of the alliance. The establishment of the alliance aims to implement the BRICS leaders’ initiative to expand educational cooperation, using AI education as an entry point to promote in-depth collaboration in the field of emerging technology education. Participants at the meeting agreed that strengthening youth AI education cooperation is of great significance for cultivating future technological talents and bridging the digital divide.
YBC’s appointment follows its years of commitment to youth AI education. Founded in 2017, YBC has trained more than 8 million students across China, with its campus-based programs covering more than 4,500 schools in 30 provinces. The company has also developed a programming creation platform with 39 proprietary intellectual property rights and launched a large language model tailored for education with 70 billion parameters to support teaching.
The “4C Education System,” pioneered by YBC, is a significant reflection of its core competitiveness, which focuses on developing students’ abilities in four areas: underlying cognition, composite thinking,self-efficacy, and cross-disciplinary integration. The framework outlines a pathway from cognitive development to competence-building. The concept has gained recognition in China, and several courses have been selected as case studies for UNICEF’s “AI for Children” initiative. For years, YBC has consistently participated in international educational exchange activities, sharing its practical achievements in youth AI education at various international forums and accumulating extensive experience in international cooperation.
At the ceremony, YBC founder Li Yi, and also the alliance’s first rotating chair, outlined the organization’s mission: “Using technology as a bridge to promote cross-cultural exchanges among young people in BRICS countries, build an educational ecosystem for youth cognitive development in the AI era, and foster future creators for the age of artificial intelligence.” To support this goal, Li announced several initiatives, including establishing a “BRICS AI Education Future Center” in Beijing as a base for exchanges and research; launching a“YEA BRICS AI Forum” as a regular platform for dialogue; starting a “One Million Class Hours Donation Program” to help expand AI education across BRICS countries; and jointly developing a “BRICS AI Education System” adapted to different national contexts，exploring replicable educational models.
To ensure efficient transnational cooperation, the Alliance Secretariat will be permanently stationed at the headquarters of YBC in Beijing, responsible for daily operations and project implementation. A committee comprising representatives from member countries will also be established to facilitate ongoing international collaboration. This mechanism design fully takes into account the diverse cultural backgrounds of BRICS countries and strives to achieve resource sharing on the basis of respecting national conditions.
Photo caption: The chairman of the BRICS Strategic Projects International Alliance presents a plaque to YBC.
Mikhail Borisov, chairman of the BRICS Strategic Projects International Alliance, hailed the alliance as a strategic initiative to build a shared future. He noted the organization plans to bring together global educational resources and cultivate talent across BRICS countries through activities such as competitions, summer camps, and teacher training programs. He also expressed confidence in YBC’s ability to help advance the alliance’s work.
The launch of the alliance marks anpractical steptoward the institutionalization of education cooperation among BRICS countries and reflects growing international engagement of China’s AI education sector. As a founding member, YBC will contribute ideas such as its “4C education framework” to international collaboration efforts, andoffer a “Chinese solution” to BRICS nations.The company is expected to provide educational resources while also supporting the development of AI education systems and international partnerships.
With the alliance now formally established, YBC and its BRICS partners plan will advance cooperation across areas including joint curriculum development, teacher training, academic exchange, and youth engagement. The alliance also aims to expand its initiatives to other regions in the future, contributing to a more open and inclusive global AI education landscape. As the first rotating coordinator, YBC will YBC will fully leverage its professional strengths and rely on the BRICS platform to advance the development of AI literacy among youths worldwide, and contribute to nurturing future innovators.
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