CYCJET: Fabricante de equipamentos de marcação e codificação profundamente enraizado no mercado latino-americano

Recentemente, a CYCJET alcançou um marco significativo em sua expansão no mercado global: no final de 2025, ela firmou uma parceria de sucesso com um distribuidor chileno, garantindo um pedido de 100 impressoras jato de tinta de alta resolução. Isso não é apenas uma grande conquista comercial, mas também marca um avanço crucial para a manufatura chinesa de alta tecnologia no Chile e em todo o mercado latino-americano.

Como pioneira no setor, com mais de 20 anos de experiência em impressoras a jato de tinta industriais e máquinas de marcação a laser, a CYCJET está comprometida em fornecer soluções de marcação eficientes, estáveis e econômicas, além de suporte de serviço abrangente para clientes em vários setores, incluindo alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, químicos e eletrônicos.

Principais vantagens da CYCJET:

Fabricação “inteligente” chinesa excepcional: como fabricante de equipamentos com equipe própria de P&D e fábrica, a CYCJET integra profundamente tecnologia de ponta com fabricação de precisão, garantindo que cada equipamento seja produzido sob rigoroso controle de qualidade. Nossos produtos, conhecidos por sua excelente confiabilidade, inovação e custo-benefício, ajudam nossos clientes latino-americanos a melhorar continuamente a eficiência da produção e a qualidade dos produtos.

Vinte anos de experiência profissional: Com mais de 20 anos de experiência em impressão e marcação a jato de tinta, a CYCJET, com suas capacidades independentes de P&D e fabricação, compreende profundamente as necessidades de marcação de diferentes mercados globais, permitindo-lhe fornecer aos clientes soluções de marcação automatizadas mais profissionais, flexíveis e personalizáveis.

Uma matriz abrangente de produtos de soluções de marcação e codificação: projetamos e fabricamos de forma independente uma gama completa de modelos que atendem a uma ampla variedade de necessidades, incluindo séries de alta resolução, séries de caracteres pequenos, séries de marcação a laser, séries HP online, impressoras jato de tinta portáteis DOD e pequenas impressoras jato de tinta portáteis. Desde os componentes principais até a montagem completa da máquina, tudo está sob nosso controle independente, atendendo plenamente às necessidades de vários setores, desde a codificação básica até a marcação de alta precisão, fornecendo aos clientes garantias de equipamentos estáveis e confiáveis.

Matriz central dos produtos da CYCJET: Atendendo com precisão às principais necessidades do mercado latino-americano.

Impressora jato de tinta de alta resolução:

Posicionamento no mercado: Adequado para vários ambientes de produção industrial, atendendo às demandas por marcação de alta velocidade e alta definição.

Principais vantagens: A impressora a jato de tinta de alta resolução pode alcançar uma impressão de alta precisão a 600 dpi, com uma velocidade de até 150 metros por minuto. Suporta alturas de impressão de uma única cabeça de 54 mm a quatro cabeças combinadas para 216 mm. O equipamento é compatível com tinta UV e tinta à base de óleo; a tinta UV seca instantaneamente, tornando-a adequada para uma variedade de materiais.

Impressora a jato de tinta CIJ:

Posicionamento no mercado: Uma solução econômica e eficiente para uso geral.

Principais vantagens: Em comparação com as principais marcas de impressão a jato de tinta em todo o mundo, a CYCJET é reconhecida por sua excelente relação custo-benefício, custos de consumíveis mais baixos e estabilidade confiável. Ela pode imprimir datas, números de lote, códigos de barras variáveis e outras informações em linhas de produção de alta velocidade, adaptando-se a vários materiais de superfície, como bens de consumo de alta rotatividade, fios e cabos, produtos alimentícios e tubos. É a opção mais clássica e amplamente utilizada em linhas de produção.

Impressora jato de tinta online HP:

Posicionamento no mercado: Uma solução de impressão perfeita para indústrias como etiquetagem e embalagens flexíveis.

Principais vantagens: As impressoras a jato de tinta online da HP, como uma alternativa eficaz à TTO (Thermal Transfer Overprinting), podem alcançar marcações de alta qualidade, alta velocidade e baixa manutenção em materiais de embalagem flexíveis. Em comparação com a TTO tradicional, é mais fácil de operar, não requer fita, reduz significativamente os custos de consumíveis a longo prazo e a carga de manutenção e melhora ainda mais a eficiência da produção. É adequada para indústrias com requisitos rigorosos de qualidade e segurança de marcação, como alimentos, produtos farmacêuticos, embalagens flexíveis e impressão de etiquetas.

Máquina de marcação a laser:

Posicionamento no mercado: A especialista em soluções de marcação permanentes, precisas e sem consumíveis.

Principais vantagens: A CYCJET oferece vários tipos de equipamentos de marcação a laser, incluindo lasers de fibra, CO2 e UV. Esses sistemas não requerem tinta, são ecologicamente corretos e têm baixos custos operacionais. Eles são ideais para aplicações que exigem marcações permanentes e esteticamente agradáveis. Por exemplo, eles podem criar marcações permanentes, nítidas e de alta precisão em uma variedade de materiais, como embalagens, metal, plástico, vidro e cerâmica.

A CYCJET oferece uma rede de serviços e suporte localizada.

A CYCJET compreende a importância dos serviços localizados. Atualmente, a CYCJET estabeleceu uma rede profissional de agentes e distribuidores em mercados-chave, como Brasil, Chile e Peru. Isso significa que você não só receberá produtos e soluções competitivos internacionalmente, mas também se beneficiará de tempos de resposta rápidos, treinamento técnico, manutenção pós-venda e suporte de peças de reposição de equipes locais, eliminando completamente suas preocupações.

Escolher a CYCJET significa não apenas selecionar um fornecedor de produtos, mas também escolher um parceiro de confiança a longo prazo. Vamos trabalhar juntos, aproveitando nossa tecnologia líder, qualidade confiável e serviços localizados, para impulsionar a atualização e o desenvolvimento de soluções de codificação e marcação no mercado industrial latino-americano.

Pessoa de contato: David Guo

Telefone: +86-21-59970419 ramal 8008

Celular: +86-139 1763 1707

Email: sales@cycjet.com