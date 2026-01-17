Da Lua pro seu bolso: como a competição EUA-China pode impulsionar a economia

No dia 6 de janeiro (horário dos EUA), a GWM fez uma estreia de destaque no Consumer Electronics Show (CES) 2026, em Las Vegas, ao lançar seu White Paper Global de Investimento em Tecnologia. O documento desenvolve de forma sistemática o núcleo da estratégia “Tecnologia GWM”: o objetivo final de todos os investimentos tecnológicos é reescrever a relação entre humanos e veículos, criando um valor profundo para o usuário.

De “Efficiency First” a “Relationship First”: uma mudança de paradigma no investimento em tecnologia

Por muito tempo, a corrida tecnológica na indústria automotiva concentrou-se em métricas de desempenho. O conceito apresentado pela GWM na CES marca uma mudança fundamental: deixar de perseguir a eficiência absoluta das máquinas para construir máquinas que compreendem e se importam com as pessoas. Em seu discurso, Nicole Wu, CTO da GWM, levantou uma questão essencial: “Um carro pode ter alma? Pode entender você e perceber suas necessidades?”. O White Paper Global de Investimento em Tecnologia oferece a resposta: por meio de investimentos sistemáticos e centrados no usuário na arquitetura tecnológica, os automóveis evoluirão para parceiros que escutam, aprendem e empatizam.

Para tornar essa visão realidade, a GWM realizou investimentos estruturais de forma sistemática. Sua arquitetura eletrônica e elétrica (EEA) 4.0 de próxima geração atua como o “sistema nervoso” dos veículos inteligentes, com um design de “computação central + controle zonal” que rompe barreiras funcionais e possibilita percepção global e coordenação em nível de milissegundos. O AIOS, impulsionado por modelos de grande escala, funciona como o “cérebro”, alcançando a integração end-to-end das capacidades de IA. Sobre essa base, o ASL representa o aprofundamento da inteligência nas experiências interativas. “A partir deste momento, a interação homem-máquina está evoluindo. Você não precisa mais se adaptar ao carro; agora, é o carro que se adapta proativamente a você”, afirmou Nicole Wu.

Hi4: uma tecnologia, infinitos cenários, atendendo às necessidades fundamentais globais

A essência do Hi4 está em sua profunda compreensão e integração inteligente das fontes de potência. “Os motores elétricos respondem rapidamente e entregam torque instantâneo, enquanto os motores a combustão oferecem robustez e autonomia sustentada. O Hi4 combina ambos para alcançar arrancadas mais rápidas, menor consumo de combustível, maior potência e maior autonomia”, explicou Nicole Wu. Com base nisso, a GWM desenvolveu três sistemas distintos: o Hi4, adaptado aos SUVs urbanos para equilibrar a eficiência energética no uso diário; o Hi4-Z, aprimorado para aventuras de fim de semana, com maiores capacidades off-road e melhor economia; e o Hi4-T, projetado para o off-road extremo, oferecendo desempenho de tração nas quatro rodas confiável em nível profissional.

Entre eles, o Hi4-Z se destaca por sua engenhosidade, inspirado no sistema de irrigação chinês de Dujiangyan, com 2.300 anos de história. “O conceito de Dujiangyan não é lutar contra a natureza, mas seguir o fluxo da água”, compartilhou Nicole Wu. O sistema de divisão de potência do Hi4-Z funciona como a “Boca do Peixe” de Dujiangyan, dividindo de forma inteligente o fluxo de energia do motor em dois caminhos: um impulsiona diretamente as rodas para maximizar a eficiência, enquanto o outro aciona um gerador sob demanda para proporcionar uma potente tração elétrica integral ou o armazenamento de energia. Essa distribuição inteligente permite que o veículo libere uma potência forte e contínua, com aceleração de 0 a 100 km/h na faixa dos 4 segundos quando necessário, ao mesmo tempo em que mantém eficiência extrema em condução de cruzeiro, resolvendo o conflito entre desempenho e consumo de energia.

Além disso, a IA potencializa profundamente o Hi4. Ao integrar dados de navegação, aprender os hábitos do usuário e reforçar continuamente o aprendizado em modelos de gêmeos digitais na nuvem, o sistema Hi4 consegue realizar um planejamento ideal do consumo de energia antes das viagens e um controle preciso em nível de milissegundos durante a condução. Esse Sistema Inteligente de Gestão de Energia, impulsionado por IA, pode reduzir o consumo de combustível em até 15%, equilibrando potência robusta com mobilidade sustentável.

Implementação tecnológica e ecossistema global: da globalização do produto à globalização do sistema

No estande da CES, diversos modelos equipados com a tecnologia Hi4 tornaram-se o centro das atenções, demonstrando de forma concreta os resultados tangíveis dos investimentos tecnológicos: o novíssimo GWM TANK 500 Hi4-T, que equilibra o off-road extremo com a mobilidade urbana de emissões zero; o GWM WEY G9, projetado para viagens familiares eficientes; e o GWM WEY 07, o primeiro modelo equipado com o VLA large model. Esses produtos não apenas refletem a estratégia de portfólio da GWM de “All Scenarios, All Powertrains”, como também demonstram o avanço sólido de sua estratégia de “globalização”.

A globalização da GWM vai muito além da exportação de produtos. Em seu discurso, Nicole Wu enfatizou: “Estamos colocando em prática a globalização da tecnologia e a globalização do ecossistema. ‘Technology GWM’ não é apenas um rótulo; é a nossa ação para compartilhar valor e construir o futuro junto com parceiros globais”. Por meio da realização contínua de roadshows tecnológicos Tech Day ao redor do mundo, a GWM levou tecnologias-chave como o Hi4 a regiões que incluem Eurásia, Ásia-Pacífico, Austrália, Oriente Médio e América Latina, estabelecendo um diálogo profundo com usuários, mídia e investidores globais.

Mais importante ainda, a globalização da GWM abrange um ecossistema integrado de “P&D, produção, vendas e serviços”. Apoiada por um sistema global de pesquisa e desenvolvimento, padrões rigorosos de manufatura garantem qualidade confiável em escala mundial, enquanto redes locais de vendas e serviços aproximam a marca dos usuários, assegurando que cada cliente encontre o produto GWM mais adequado ao seu estilo de vida. Seja para deslocamentos urbanos eficientes, viagens exploratórias de fim de semana ou desafios profissionais de off-road, o sistema tecnológico modular, inteligente e globalizado da GWM garante que “there is always a product for you”.

Investir no futuro: criar valor sustentável para a mobilidade

Em vez de perseguir ‘trends’, preferimos cultivar ‘terra fértil’”, concluiu Nicole Wu. “Os palcos podem mudar e as indústrias podem evoluir, mas nosso compromisso com a tecnologia permanece inabalável”. Por meio do White Paper Global de Investimento em Tecnologia, a GWM transmite uma convicção firme no long-termism: por meio de investimentos tecnológicos contínuos, sistemáticos e centrados no usuário, a tecnologia se tornará verdadeiramente uma parceira confiável, ampliando a liberdade humana e expandindo os limites da vida.

A missão final da “Technology GWM” é, com base nisso, construir um futuro global de mobilidade mais inteligente, mais sustentável e com maior compreensão do usuário. A apresentação na CES não é apenas um espetáculo tecnológico, mas também uma solene declaração de valores, responsabilidade e visão que a GWM, como empresa global de mobilidade de alta tecnologia, apresenta ao mundo.

