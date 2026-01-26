Rompendo o molde com primeiros princípios, o Grupo GWM lança a plataforma “GWM ONE”, definindo uma nova era para veículos com todas as motorizações

Economia e Negócios
Rompendo o molde com primeiros princípios, o Grupo GWM lança a plataforma “GWM ONE”, definindo uma nova era para veículos com todas as motorizações
Em 16 de janeiro (horário chinês), o Grupo GWM apresentou globalmente sua plataforma nativa de veículos com IA e compatível com todos os tipos de propulsão, a “GWM ONE”. Segundo informações, a plataforma “GWM ONE” é um marco central da adesão do Grupo GWM aos “primeiros princípios”, rompendo os limites tradicionais da indústria automotiva por meio de sua lógica inovadora: “um veículo, múltiplas propulsões; um veículo, múltiplas categorias; um veículo, múltiplas configurações; um veículo, múltiplos mercados”. A plataforma oferece soluções ideais para atender às diversas necessidades de mobilidade de usuários em todo o mundo.
Interpretação do GWM ONE e avanço disruptivo na indústria: voltar à essência para resolver os pontos críticos fundamentais
O nome “GWM ONE” carrega um significado profundo. Ele deriva do conceito cultural chinês Guiyuan, que transmite a ideia de retornar à origem de todas as coisas. Trata-se de uma manifestação concreta da filosofia de “primeiros princípios” do Grupo GWM: abandonar conceitos redundantes, simplificar tecnologias complexas e entregar valor inovador diretamente aos usuários.
Atualmente, a indústria automotiva está presa ao duplo dilema da demanda fragmentada e dos custos elevados. A produção em massa muitas vezes não atende às necessidades personalizadas, enquanto a busca por desempenho de ponta tende a comprometer a eficiência — um desafio urgente para todo o setor. O Grupo GWM refletiu por muito tempo sobre essa questão: “é possível construir uma plataforma que realmente equilibre escalabilidade, desempenho de ponta e experiências personalizadas?” A plataforma GWM ONE é a resposta.
A inspiração inovadora da plataforma GWM ONE vem da impressão com tipos móveis, uma das Quatro Grandes Invenções da China Antiga. Assim como a impressão com tipos móveis, por meio de seus módulos reutilizáveis de caracteres individuais, rompeu as limitações do modelo de xilografia “uma placa, um conteúdo” — possibilitando uma disseminação eficiente, flexível e em larga escala —, a plataforma GWM ONE utiliza suas tecnologias centrais totalmente desenvolvidas de forma independente como os “tipos móveis”. Ela decompõe sistemas de propulsão, funções de hardware e serviços de software em módulos padronizados, alcançando alta adaptabilidade por meio de combinações flexíveis. Dessa forma, torna-se uma integração perfeita entre sabedoria tradicional e tecnologia moderna.
Compatibilidade total de propulsões: uma revolução global única na propulsão de veículos
O lançamento da Plataforma GWM ONE possibilita a compatibilidade com cinco grandes tipos de propulsão: híbrido plug-in (PHEV), híbrido (HEV), totalmente elétrico (BEV), célula de combustível a hidrogênio e gasolina. Essa é a forma como o Grupo GWM concretiza o “retorno à origem”.
O sistema Super Hi4 integra uma arquitetura de alta tensão de 800 V, oferecendo autonomia combinada WLTC de 1.393 km e autonomia 100% elétrica de 363 km para um SUV do segmento D. Com consumo de combustível de 6,3 L/100 km com a bateria esgotada, ele também alcança aceleração dupla de 4 segundos (0–100 km/h e em arrancada). O Hi4 Super Intelligent Hybrid HEV leva ainda mais adiante a transformação “electric-first”, oferecendo aceleração de 5 segundos (comparável à de um PHEV), redução de 14,4% no consumo de combustível e funções inteligentes, como a descarga externa de energia V2L (Vehicle-to-Load). O modelo totalmente elétrico adota uma arquitetura de alta tensão de 900 V, proporcionando autonomia superior a 660 km e capacidade de carregar de 0% a 80% em apenas 10 minutos.
A plataforma também apresenta o primeiro agente inteligente de IA nativo da indústria automotiva, integrando a arquitetura elétrica/eletrônica Coffee EEA 4.0, o sistema operacional AI OS e dois grandes modelos VLA. O VLA de condução inteligente consegue prever riscos em pontos cegos e “reduzir a velocidade antes de explorar a estrada”, enquanto o VLA espacial se coordena com a iluminação e os assentos para oferecer experiências cenográficas “românticas”. O primeiro sistema de controle de movimento biônico do mundo rompe os silos de dados, ajustando simultaneamente suspensão, direção e freios durante manobras de evasão de emergência, com uma resposta notavelmente sutil e quase instintiva.
Em termos de segurança, a plataforma apaga as fronteiras entre segurança ativa e passiva ao desenvolver o primeiro manequim integrado de segurança ativa-passiva do mundo, possibilitando a verificação integral de toda a cadeia “previsão–intervenção–proteção”. Graças ao alto nível de padronização da plataforma, o Grupo GWM planeja lançar mais de 50 modelos, cobrindo 5 tipos de propulsão e 7 categorias de produtos, garantindo que tanto usuários de veículos a gasolina quanto de novas energias desfrutem do mesmo nível de experiência inteligente.
No evento de lançamento, o CEO do Grupo GWM, Mu Feng, explicou que a Plataforma GWM ONE nasceu do sólido ecossistema da empresa. Ao dominar um conjunto completo de tecnologias centrais por meio de P&D independente, o Grupo GWM superou barreiras tecnológicas e limites ecológicos. Ao longo de muitos anos, a empresa manteve investimentos de bilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento, construiu laboratórios de classe mundial e reuniu uma equipe de mais de 23.000 engenheiros, formando uma poderosa capacidade de inovação sistêmica.
Jack Wey, presidente do Grupo GWM, afirmou que a essência da Plataforma GWM ONE é “voltar à fonte”. Ao focar no propósito fundamental do automóvel como meio de transporte e serviço ao usuário, a tecnologia pode retornar à sua bondade intrínseca. Sua maior vantagem reside em utilizar um alto nível de padronização da plataforma para ampliar significativamente a cobertura de mercado, atendendo às diversas necessidades de usuários em diferentes países, regiões e cenários ao redor do mundo — concretizando o princípio de que “todas as coisas se manifestam a partir de uma única origem”. O aumento dos volumes de produção e da frota em circulação reduzirá ainda mais os custos gerais dos veículos e da manutenção, permitindo que os usuários “compreem com confiança, usem com tranquilidade e desfrutem de um alto valor de revenda”.
A Plataforma GWM ONE não é apenas uma filosofia de fabricação de automóveis; é também a forma como o Grupo GWM entende o mundo. Esses modelos serão guiados pelo princípio de “P&D na China, sincronização global”, entrando em mercados-chave da Eurásia, Oriente Médio, América Latina, Ásia-Pacífico e África, e permitindo que usuários de todo o mundo experimentem a força da manufatura inteligente chinesa.
CYCJET: Fabricante de equipamentos de marcação e codificação profundamente enraizado no mercado latino-americano
Recentemente, a CYCJET alcançou um marco significativo em sua expansão no mercado global: no final de 2025, ela firmou uma parceria de sucesso com um distribuidor chileno, garantindo um pedido de 100 impressoras jato de tinta de alta resolução. Isso não é apenas uma grande conquista comercial, mas também marca um avanço crucial para a manufatura chinesa de alta tecnologia no Chile e em todo o mercado latino-americano.
Como pioneira no setor, com mais de 20 anos de experiência em impressoras a jato de tinta industriais e máquinas de marcação a laser, a CYCJET está comprometida em fornecer soluções de marcação eficientes, estáveis e econômicas, além de suporte de serviço abrangente para clientes em vários setores, incluindo alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, químicos e eletrônicos.
Principais vantagens da CYCJET:
Fabricação “inteligente” chinesa excepcional: como fabricante de equipamentos com equipe própria de P&D e fábrica, a CYCJET integra profundamente tecnologia de ponta com fabricação de precisão, garantindo que cada equipamento seja produzido sob rigoroso controle de qualidade. Nossos produtos, conhecidos por sua excelente confiabilidade, inovação e custo-benefício, ajudam nossos clientes latino-americanos a melhorar continuamente a eficiência da produção e a qualidade dos produtos.
Vinte anos de experiência profissional: Com mais de 20 anos de experiência em impressão e marcação a jato de tinta, a CYCJET, com suas capacidades independentes de P&D e fabricação, compreende profundamente as necessidades de marcação de diferentes mercados globais, permitindo-lhe fornecer aos clientes soluções de marcação automatizadas mais profissionais, flexíveis e personalizáveis.
Uma matriz abrangente de produtos de soluções de marcação e codificação: projetamos e fabricamos de forma independente uma gama completa de modelos que atendem a uma ampla variedade de necessidades, incluindo séries de alta resolução, séries de caracteres pequenos, séries de marcação a laser, séries HP online, impressoras jato de tinta portáteis DOD e pequenas impressoras jato de tinta portáteis. Desde os componentes principais até a montagem completa da máquina, tudo está sob nosso controle independente, atendendo plenamente às necessidades de vários setores, desde a codificação básica até a marcação de alta precisão, fornecendo aos clientes garantias de equipamentos estáveis e confiáveis.
Matriz central dos produtos da CYCJET: Atendendo com precisão às principais necessidades do mercado latino-americano.
Impressora jato de tinta de alta resolução:
Posicionamento no mercado: Adequado para vários ambientes de produção industrial, atendendo às demandas por marcação de alta velocidade e alta definição.
Principais vantagens: A impressora a jato de tinta de alta resolução pode alcançar uma impressão de alta precisão a 600 dpi, com uma velocidade de até 150 metros por minuto. Suporta alturas de impressão de uma única cabeça de 54 mm a quatro cabeças combinadas para 216 mm. O equipamento é compatível com tinta UV e tinta à base de óleo; a tinta UV seca instantaneamente, tornando-a adequada para uma variedade de materiais.
Impressora a jato de tinta CIJ:
Posicionamento no mercado: Uma solução econômica e eficiente para uso geral.
Principais vantagens: Em comparação com as principais marcas de impressão a jato de tinta em todo o mundo, a CYCJET é reconhecida por sua excelente relação custo-benefício, custos de consumíveis mais baixos e estabilidade confiável. Ela pode imprimir datas, números de lote, códigos de barras variáveis e outras informações em linhas de produção de alta velocidade, adaptando-se a vários materiais de superfície, como bens de consumo de alta rotatividade, fios e cabos, produtos alimentícios e tubos. É a opção mais clássica e amplamente utilizada em linhas de produção.
Impressora jato de tinta online HP:
Posicionamento no mercado: Uma solução de impressão perfeita para indústrias como etiquetagem e embalagens flexíveis.
Principais vantagens: As impressoras a jato de tinta online da HP, como uma alternativa eficaz à TTO (Thermal Transfer Overprinting), podem alcançar marcações de alta qualidade, alta velocidade e baixa manutenção em materiais de embalagem flexíveis. Em comparação com a TTO tradicional, é mais fácil de operar, não requer fita, reduz significativamente os custos de consumíveis a longo prazo e a carga de manutenção e melhora ainda mais a eficiência da produção. É adequada para indústrias com requisitos rigorosos de qualidade e segurança de marcação, como alimentos, produtos farmacêuticos, embalagens flexíveis e impressão de etiquetas.
Máquina de marcação a laser:
Posicionamento no mercado: A especialista em soluções de marcação permanentes, precisas e sem consumíveis.
Principais vantagens: A CYCJET oferece vários tipos de equipamentos de marcação a laser, incluindo lasers de fibra, CO2 e UV. Esses sistemas não requerem tinta, são ecologicamente corretos e têm baixos custos operacionais. Eles são ideais para aplicações que exigem marcações permanentes e esteticamente agradáveis. Por exemplo, eles podem criar marcações permanentes, nítidas e de alta precisão em uma variedade de materiais, como embalagens, metal, plástico, vidro e cerâmica.
A CYCJET oferece uma rede de serviços e suporte localizada.
A CYCJET compreende a importância dos serviços localizados. Atualmente, a CYCJET estabeleceu uma rede profissional de agentes e distribuidores em mercados-chave, como Brasil, Chile e Peru. Isso significa que você não só receberá produtos e soluções competitivos internacionalmente, mas também se beneficiará de tempos de resposta rápidos, treinamento técnico, manutenção pós-venda e suporte de peças de reposição de equipes locais, eliminando completamente suas preocupações.
Escolher a CYCJET significa não apenas selecionar um fornecedor de produtos, mas também escolher um parceiro de confiança a longo prazo. Vamos trabalhar juntos, aproveitando nossa tecnologia líder, qualidade confiável e serviços localizados, para impulsionar a atualização e o desenvolvimento de soluções de codificação e marcação no mercado industrial latino-americano.
Pessoa de contato: David Guo
Telefone: +86-21-59970419 ramal 8008
Celular: +86-139 1763 1707
Email: sales@cycjet.com
Web: https://cycjet.com/
Youtube: https://youtu.be/gI1ykkX87rs
Da Lua pro seu bolso: como a competição EUA-China pode impulsionar a economia
A competição entre Estados Unidos e China pelo domínio do espaço já não é só uma questão de prestígio ou exploração científica: virou uma corrida econômica que pode gerar trilhões de dólares nas próximas décadas. Imagina só: satélites conectando o planeta inteiro à internet, turismo espacial, mineração de asteroides, bases na Lua… tudo isso não é mais ficção científica, é um mercado que já movimenta centenas de bilhões e pode se multiplicar por 3 ou mais até 2035.
De acordo com quotex login, Em 2024, a economia espacial global bateu recorde de 613 bilhões de dólares, com crescimento anual de 7,8%, segundo a Space Foundation (2025). O setor comercial representa quase 80% desse crescimento, puxado por empresas privadas. Projeções mais otimistas falam em chegar a 1,8 trilhão de dólares até 2035 (Fórum Econômico Mundial e McKinsey) ou até 2 trilhões para 2040 (PwC e Morgan Stanley). E quem está liderando essa explosão? Exatamente EUA e China, numa rivalidade que acelera investimentos, inovação e empregos.
EUA: o poder do setor privado e a Starlink
Do lado americano, o motor principal é o setor privado. Empresas como a SpaceX (de Elon Musk) revolucionaram tudo: foguetes reutilizáveis que derrubam drasticamente os custos de lançamento, permitindo colocar satélites em massa na órbita. A rede Starlink já tem milhares de satélites e milhões de usuários no mundo todo, gerando bilhões em receita anual (projeções falam em 15–30 bilhões em breve). Isso não só conecta áreas rurais e países em desenvolvimento, como cria uma infraestrutura digital que impulsiona a economia mundial: desde agricultura de precisão até banking em tempo real.
O governo dos EUA investe pesado: NASA, Space Force e contratos multimilionários com empresas privadas explican em quotex brasil trader. O resultado: centenas de milhares de empregos em alta tecnologia (engenheiros, manufatura, dados), e um ecossistema que gera retorno de 3 dólares para cada dólar investido em programas como o Artemis (NASA). Em 2026, com possíveis missões tripuladas à Lua e avanços em satélites de defesa, essa “economia espacial” pode somar centenas de milhares de vagas a mais só nos EUA, segundo estimativas como as do Space Workforce Incubator for Texas (que projeta 300 mil empregos adicionais na próxima década).
China: investimento estatal massivo e velocidade impressionante
Do outro lado, a China aposta num modelo estatal forte combinado com empresas privadas alinhadas ao governo. No seu 15º Plano Quinquenal (2026–2030), Pequim se coloca como meta ser uma “grande potência espacial”. Eles multiplicaram os lançamentos (quase 80 em 2025, com meta de mais de 100), construíram fábricas gigantes de satélites (capazes de produzir milhares por ano) e avançam em foguetes reutilizáveis para competir com a SpaceX.
A China já superou os EUA em financiamento de startups espaciais em alguns anos (mais de 2,7 bilhões de dólares em venture capital em 2024), e seu ecossistema comercial saltou de 113 bilhões em 2019 para 268 bilhões em 2023, com projeções de 900 bilhões até 2029. Projetos como a estação espacial Tiangong, missões lunares (Chang’e) e constelações de internet próprias (Guowang, Qianfan) não servem só para vigilância e comunicações militares, mas geram inovação civil: desde agricultura inteligente até telecomunicações em áreas remotas.
O impacto econômico: empregos massivos em manufatura e tecnologia, atração de investimento estrangeiro (mesmo que controlado) e um “efeito multiplicador” na economia chinesa, que quer se posicionar como líder em tecnologias de uso duplo (civil-militar).
Como isso chega no seu bolso?
A rivalidade acelera tudo: mais competição = custos mais baixos + inovação mais rápida. Benefícios do dia a dia que você já vê ou vai ver em breve:
- Internet global barata e rápida → Graças à Starlink e aos rivais chineses, milhões em áreas rurais ou em desenvolvimento vão ter acesso a educação online, e-commerce e telemedicina.
- Tecnologias que descem pra Terra → GPS melhorado, previsões do tempo mais precisas, agricultura eficiente, banking digital mais seguro… tudo impulsionado por satélites.
- Empregos e crescimento → Milhares de vagas em engenharia, software, manufatura espacial e serviços relacionados. Nos EUA, o setor já gera centenas de milhares de empregos; na China, impulsiona a transição tecnológica.
- Investimentos e oportunidades → Ações de empresas espaciais (ou fundos relacionados) podem ser o próximo boom, parecido com o que rolou com tecnologia nos anos 90-2000.
Mas nem tudo são flores: riscos como lixo espacial, regulações internacionais e possíveis tensões geopolíticas podem frear o ritmo. Mesmo assim, 2026 parece ser um ano-chave: mais lançamentos, possíveis avanços lunares e uma economia que continua crescendo.
Resumindo: a corrida EUA-China não é só pra chegar primeiro na Lua ou em Marte: é pra construir a próxima grande indústria, que pode valer trilhões e transformar como a gente vive, trabalha e se conecta. Da Lua pro seu bolso, o espaço já está mudando a economia global… e isso é só o começo! 🚀
A GWM apresenta o White Paper Global de Investimento em Tecnologia na CES 2026, ancorando o ‘valor para o usuário’ como o núcleo da inovação
No dia 6 de janeiro (horário dos EUA), a GWM fez uma estreia de destaque no Consumer Electronics Show (CES) 2026, em Las Vegas, ao lançar seu White Paper Global de Investimento em Tecnologia. O documento desenvolve de forma sistemática o núcleo da estratégia “Tecnologia GWM”: o objetivo final de todos os investimentos tecnológicos é reescrever a relação entre humanos e veículos, criando um valor profundo para o usuário.
De “Efficiency First” a “Relationship First”: uma mudança de paradigma no investimento em tecnologia
Por muito tempo, a corrida tecnológica na indústria automotiva concentrou-se em métricas de desempenho. O conceito apresentado pela GWM na CES marca uma mudança fundamental: deixar de perseguir a eficiência absoluta das máquinas para construir máquinas que compreendem e se importam com as pessoas. Em seu discurso, Nicole Wu, CTO da GWM, levantou uma questão essencial: “Um carro pode ter alma? Pode entender você e perceber suas necessidades?”. O White Paper Global de Investimento em Tecnologia oferece a resposta: por meio de investimentos sistemáticos e centrados no usuário na arquitetura tecnológica, os automóveis evoluirão para parceiros que escutam, aprendem e empatizam.
Para tornar essa visão realidade, a GWM realizou investimentos estruturais de forma sistemática. Sua arquitetura eletrônica e elétrica (EEA) 4.0 de próxima geração atua como o “sistema nervoso” dos veículos inteligentes, com um design de “computação central + controle zonal” que rompe barreiras funcionais e possibilita percepção global e coordenação em nível de milissegundos. O AIOS, impulsionado por modelos de grande escala, funciona como o “cérebro”, alcançando a integração end-to-end das capacidades de IA. Sobre essa base, o ASL representa o aprofundamento da inteligência nas experiências interativas. “A partir deste momento, a interação homem-máquina está evoluindo. Você não precisa mais se adaptar ao carro; agora, é o carro que se adapta proativamente a você”, afirmou Nicole Wu.
Hi4: uma tecnologia, infinitos cenários, atendendo às necessidades fundamentais globais
A essência do Hi4 está em sua profunda compreensão e integração inteligente das fontes de potência. “Os motores elétricos respondem rapidamente e entregam torque instantâneo, enquanto os motores a combustão oferecem robustez e autonomia sustentada. O Hi4 combina ambos para alcançar arrancadas mais rápidas, menor consumo de combustível, maior potência e maior autonomia”, explicou Nicole Wu. Com base nisso, a GWM desenvolveu três sistemas distintos: o Hi4, adaptado aos SUVs urbanos para equilibrar a eficiência energética no uso diário; o Hi4-Z, aprimorado para aventuras de fim de semana, com maiores capacidades off-road e melhor economia; e o Hi4-T, projetado para o off-road extremo, oferecendo desempenho de tração nas quatro rodas confiável em nível profissional.
Entre eles, o Hi4-Z se destaca por sua engenhosidade, inspirado no sistema de irrigação chinês de Dujiangyan, com 2.300 anos de história. “O conceito de Dujiangyan não é lutar contra a natureza, mas seguir o fluxo da água”, compartilhou Nicole Wu. O sistema de divisão de potência do Hi4-Z funciona como a “Boca do Peixe” de Dujiangyan, dividindo de forma inteligente o fluxo de energia do motor em dois caminhos: um impulsiona diretamente as rodas para maximizar a eficiência, enquanto o outro aciona um gerador sob demanda para proporcionar uma potente tração elétrica integral ou o armazenamento de energia. Essa distribuição inteligente permite que o veículo libere uma potência forte e contínua, com aceleração de 0 a 100 km/h na faixa dos 4 segundos quando necessário, ao mesmo tempo em que mantém eficiência extrema em condução de cruzeiro, resolvendo o conflito entre desempenho e consumo de energia.
Além disso, a IA potencializa profundamente o Hi4. Ao integrar dados de navegação, aprender os hábitos do usuário e reforçar continuamente o aprendizado em modelos de gêmeos digitais na nuvem, o sistema Hi4 consegue realizar um planejamento ideal do consumo de energia antes das viagens e um controle preciso em nível de milissegundos durante a condução. Esse Sistema Inteligente de Gestão de Energia, impulsionado por IA, pode reduzir o consumo de combustível em até 15%, equilibrando potência robusta com mobilidade sustentável.
Implementação tecnológica e ecossistema global: da globalização do produto à globalização do sistema
No estande da CES, diversos modelos equipados com a tecnologia Hi4 tornaram-se o centro das atenções, demonstrando de forma concreta os resultados tangíveis dos investimentos tecnológicos: o novíssimo GWM TANK 500 Hi4-T, que equilibra o off-road extremo com a mobilidade urbana de emissões zero; o GWM WEY G9, projetado para viagens familiares eficientes; e o GWM WEY 07, o primeiro modelo equipado com o VLA large model. Esses produtos não apenas refletem a estratégia de portfólio da GWM de “All Scenarios, All Powertrains”, como também demonstram o avanço sólido de sua estratégia de “globalização”.
A globalização da GWM vai muito além da exportação de produtos. Em seu discurso, Nicole Wu enfatizou: “Estamos colocando em prática a globalização da tecnologia e a globalização do ecossistema. ‘Technology GWM’ não é apenas um rótulo; é a nossa ação para compartilhar valor e construir o futuro junto com parceiros globais”. Por meio da realização contínua de roadshows tecnológicos Tech Day ao redor do mundo, a GWM levou tecnologias-chave como o Hi4 a regiões que incluem Eurásia, Ásia-Pacífico, Austrália, Oriente Médio e América Latina, estabelecendo um diálogo profundo com usuários, mídia e investidores globais.
Mais importante ainda, a globalização da GWM abrange um ecossistema integrado de “P&D, produção, vendas e serviços”. Apoiada por um sistema global de pesquisa e desenvolvimento, padrões rigorosos de manufatura garantem qualidade confiável em escala mundial, enquanto redes locais de vendas e serviços aproximam a marca dos usuários, assegurando que cada cliente encontre o produto GWM mais adequado ao seu estilo de vida. Seja para deslocamentos urbanos eficientes, viagens exploratórias de fim de semana ou desafios profissionais de off-road, o sistema tecnológico modular, inteligente e globalizado da GWM garante que “there is always a product for you”.
Investir no futuro: criar valor sustentável para a mobilidade
Em vez de perseguir ‘trends’, preferimos cultivar ‘terra fértil’”, concluiu Nicole Wu. “Os palcos podem mudar e as indústrias podem evoluir, mas nosso compromisso com a tecnologia permanece inabalável”. Por meio do White Paper Global de Investimento em Tecnologia, a GWM transmite uma convicção firme no long-termism: por meio de investimentos tecnológicos contínuos, sistemáticos e centrados no usuário, a tecnologia se tornará verdadeiramente uma parceira confiável, ampliando a liberdade humana e expandindo os limites da vida.
A missão final da “Technology GWM” é, com base nisso, construir um futuro global de mobilidade mais inteligente, mais sustentável e com maior compreensão do usuário. A apresentação na CES não é apenas um espetáculo tecnológico, mas também uma solene declaração de valores, responsabilidade e visão que a GWM, como empresa global de mobilidade de alta tecnologia, apresenta ao mundo.
Empresa: Great Wall Motor Company Limited
Contato: Jason Chen
Site: https://www.gwm-global.com/
E-mail: globalmarketing@gwm.cn
Baoding – China
