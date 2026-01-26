Rompendo o molde com primeiros princípios, o Grupo GWM lança a plataforma “GWM ONE”, definindo uma nova era para veículos com todas as motorizações

Em 16 de janeiro (horário chinês), o Grupo GWM apresentou globalmente sua plataforma nativa de veículos com IA e compatível com todos os tipos de propulsão, a “GWM ONE”. Segundo informações, a plataforma “GWM ONE” é um marco central da adesão do Grupo GWM aos “primeiros princípios”, rompendo os limites tradicionais da indústria automotiva por meio de sua lógica inovadora: “um veículo, múltiplas propulsões; um veículo, múltiplas categorias; um veículo, múltiplas configurações; um veículo, múltiplos mercados”. A plataforma oferece soluções ideais para atender às diversas necessidades de mobilidade de usuários em todo o mundo.

Interpretação do GWM ONE e avanço disruptivo na indústria: voltar à essência para resolver os pontos críticos fundamentais

O nome “GWM ONE” carrega um significado profundo. Ele deriva do conceito cultural chinês Guiyuan, que transmite a ideia de retornar à origem de todas as coisas. Trata-se de uma manifestação concreta da filosofia de “primeiros princípios” do Grupo GWM: abandonar conceitos redundantes, simplificar tecnologias complexas e entregar valor inovador diretamente aos usuários.

Atualmente, a indústria automotiva está presa ao duplo dilema da demanda fragmentada e dos custos elevados. A produção em massa muitas vezes não atende às necessidades personalizadas, enquanto a busca por desempenho de ponta tende a comprometer a eficiência — um desafio urgente para todo o setor. O Grupo GWM refletiu por muito tempo sobre essa questão: “é possível construir uma plataforma que realmente equilibre escalabilidade, desempenho de ponta e experiências personalizadas?” A plataforma GWM ONE é a resposta.

A inspiração inovadora da plataforma GWM ONE vem da impressão com tipos móveis, uma das Quatro Grandes Invenções da China Antiga. Assim como a impressão com tipos móveis, por meio de seus módulos reutilizáveis de caracteres individuais, rompeu as limitações do modelo de xilografia “uma placa, um conteúdo” — possibilitando uma disseminação eficiente, flexível e em larga escala —, a plataforma GWM ONE utiliza suas tecnologias centrais totalmente desenvolvidas de forma independente como os “tipos móveis”. Ela decompõe sistemas de propulsão, funções de hardware e serviços de software em módulos padronizados, alcançando alta adaptabilidade por meio de combinações flexíveis. Dessa forma, torna-se uma integração perfeita entre sabedoria tradicional e tecnologia moderna.

Compatibilidade total de propulsões: uma revolução global única na propulsão de veículos

O lançamento da Plataforma GWM ONE possibilita a compatibilidade com cinco grandes tipos de propulsão: híbrido plug-in (PHEV), híbrido (HEV), totalmente elétrico (BEV), célula de combustível a hidrogênio e gasolina. Essa é a forma como o Grupo GWM concretiza o “retorno à origem”.

O sistema Super Hi4 integra uma arquitetura de alta tensão de 800 V, oferecendo autonomia combinada WLTC de 1.393 km e autonomia 100% elétrica de 363 km para um SUV do segmento D. Com consumo de combustível de 6,3 L/100 km com a bateria esgotada, ele também alcança aceleração dupla de 4 segundos (0–100 km/h e em arrancada). O Hi4 Super Intelligent Hybrid HEV leva ainda mais adiante a transformação “electric-first”, oferecendo aceleração de 5 segundos (comparável à de um PHEV), redução de 14,4% no consumo de combustível e funções inteligentes, como a descarga externa de energia V2L (Vehicle-to-Load). O modelo totalmente elétrico adota uma arquitetura de alta tensão de 900 V, proporcionando autonomia superior a 660 km e capacidade de carregar de 0% a 80% em apenas 10 minutos.

A plataforma também apresenta o primeiro agente inteligente de IA nativo da indústria automotiva, integrando a arquitetura elétrica/eletrônica Coffee EEA 4.0, o sistema operacional AI OS e dois grandes modelos VLA. O VLA de condução inteligente consegue prever riscos em pontos cegos e “reduzir a velocidade antes de explorar a estrada”, enquanto o VLA espacial se coordena com a iluminação e os assentos para oferecer experiências cenográficas “românticas”. O primeiro sistema de controle de movimento biônico do mundo rompe os silos de dados, ajustando simultaneamente suspensão, direção e freios durante manobras de evasão de emergência, com uma resposta notavelmente sutil e quase instintiva.

Em termos de segurança, a plataforma apaga as fronteiras entre segurança ativa e passiva ao desenvolver o primeiro manequim integrado de segurança ativa-passiva do mundo, possibilitando a verificação integral de toda a cadeia “previsão–intervenção–proteção”. Graças ao alto nível de padronização da plataforma, o Grupo GWM planeja lançar mais de 50 modelos, cobrindo 5 tipos de propulsão e 7 categorias de produtos, garantindo que tanto usuários de veículos a gasolina quanto de novas energias desfrutem do mesmo nível de experiência inteligente.

No evento de lançamento, o CEO do Grupo GWM, Mu Feng, explicou que a Plataforma GWM ONE nasceu do sólido ecossistema da empresa. Ao dominar um conjunto completo de tecnologias centrais por meio de P&D independente, o Grupo GWM superou barreiras tecnológicas e limites ecológicos. Ao longo de muitos anos, a empresa manteve investimentos de bilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento, construiu laboratórios de classe mundial e reuniu uma equipe de mais de 23.000 engenheiros, formando uma poderosa capacidade de inovação sistêmica.

Jack Wey, presidente do Grupo GWM, afirmou que a essência da Plataforma GWM ONE é “voltar à fonte”. Ao focar no propósito fundamental do automóvel como meio de transporte e serviço ao usuário, a tecnologia pode retornar à sua bondade intrínseca. Sua maior vantagem reside em utilizar um alto nível de padronização da plataforma para ampliar significativamente a cobertura de mercado, atendendo às diversas necessidades de usuários em diferentes países, regiões e cenários ao redor do mundo — concretizando o princípio de que “todas as coisas se manifestam a partir de uma única origem”. O aumento dos volumes de produção e da frota em circulação reduzirá ainda mais os custos gerais dos veículos e da manutenção, permitindo que os usuários “compreem com confiança, usem com tranquilidade e desfrutem de um alto valor de revenda”.

A Plataforma GWM ONE não é apenas uma filosofia de fabricação de automóveis; é também a forma como o Grupo GWM entende o mundo. Esses modelos serão guiados pelo princípio de “P&D na China, sincronização global”, entrando em mercados-chave da Eurásia, Oriente Médio, América Latina, Ásia-Pacífico e África, e permitindo que usuários de todo o mundo experimentem a força da manufatura inteligente chinesa.