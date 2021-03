Criminoso janta com ex-cunhado e o mata com tiro na cabeça em Rio Branco

O senhor João Moreira Neto, de 58 anos, foi morto com um tiro na cabeça efetuado pelo seu ex-cunhado, identificado como Orlando Maciel Maceno, de 25 anos. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, em uma residência localizada na Comunidade Santa Fé, no Ramal do Rodo, na região do Amapá, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, João, a esposa e o ex-cunhado, jantaram juntos na mesma mesa, e após a refeição, Orlando se deslocou até uma casa que fica nos fundos da residência do casal. João foi até a casa para ver como estava Orlando, e foi surpreendido com um tiro de escopeta, calibre 16, que atingiu a cabeça. Após a ação, o criminoso permaneceu na casa, fingindo que nada tinha acontecido, tentando não levantar suspeita do crime.

Moradores escutaram o disparo e acionaram a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local já encontraram o senhor João Moreira morto.

Foi feito uma revista na região e em uma área de mata foi encontrado escondido 3 armas de fabricação, um simulacro e 17 munições. A escopeta usada para matar João foi encontrada dentro de um açude.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, e em seguida o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O autor do crime foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com as armas para os devidos procedimentos. Orlando responderá pelo crime homicídio.