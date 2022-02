Criminosos invadem residência e matam homem com três tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

Átila Melo da Silva, de 36 anos, teve a residência invadida e foi morto com três tiros, na madrugada desta segunda-feira (14), no Ramal Menino Jesus, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, homens ainda não identificados, chegaram no local armados e quebraram a porta da frente da casa e foram até o quarto aonde Átila estava dormindo e atiraram várias vezes contra a vítima, sendo que dois tiros pegou na cabeça e um no braço. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Os vizinhos que ouviram os gritos e os tiros ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Átila que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido e colheram informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

Os PMs isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede para ser realizado os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a vítima morava sozinha e não fazia parte de nenhuma facção criminosa. A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Na Hora da Noticia