Criminosos passam atirando e ferem jovem com quatro tiros, no Taquari

Leonardo Lima de Souza, de 22 anos, mais conhecido pelos amigos como ‘Léo’, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido a tiros na tarde desta quarta-feira, 2, na rua do Passeio, situada no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Leonardo tinha acabado de sair da casa de sua avó quando homens se aproximaram em uma caminhonete de cor prata e efetuaram vários tiros na direção da vítima. Leonardo foi atingido com dois tiros nas costas, um no braço e outro na região do peito.

Mesmo ferido, ainda conseguiu correr, entrar dentro da residência de sua avó, mas caiu no quintal. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Familiares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.