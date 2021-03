Criminosos são presos com carro roubado, droga e dinheiro na Via Verde e no Calafate

Uma ação dos policiais militares do 2° Batalhão resultou na prisão de seis criminosos na tarde desta terça-feira, 23, pelos crimes de receptação, associação criminosa e tráfico drogas. As prisões aconteceram na Via Verde e em uma residência no bairro Calafate, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento na região do Segundo Distrito de Rio Branco quando recebeu uma informação Via Ciosp, que o veículo Gol, de cor vermelha, placa NXR-5560, roubado em uma residência após criminosos fazerem uma família refém na quinta-feira da semana passada, estava transitando pela Via Verde, próximo a 3ª Ponte.

Os policiais militares se deslocaram até a região e conseguiram abordar o veículo com um criminoso dentro em um Posto de Combustível, no bairro Amapá. Ao perguntar aonde ele havia pegado o carro roubado, o bandido relatou aos policiais que em uma casa no bairro Calafate. A guarnição policial pediu apoio e se deslocou até ao local.

Na residência, foi encontrado mais quatro criminosos e durante a revista na casa, foi encontrado 2 barras de maconha, televisão, aparelho de som, câmeras de monitoramento e um quantia de R$ 353,00 reais oriundo da venda dos entorpecentes.