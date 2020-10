Criminosos tentam assaltar caminhoneiro e um acaba preso com moto roubada no Taquari

Uma ação dos Policiais Militares do Comunitário do Taquari do 2° Batalhão resultou na prisão de Marcelo Siqueira, de 29 anos e na apreensão de uma moto roubada na tarde desta sexta-feira, 9, na rua do Passeio no bairro Taquari em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou dois homens em movimentação suspeita numa motocicleta modelo 150, de cor preta, placa NAE-7109. Mais à frente, a guarnição encontrou um caminhoneiro informando que os dois criminosos estavam tentando roubá-lo.

Os policiais fizeram um acompanhamento aos assaltantes, que abandonaram a moto e saíram correndo dentro de uma área de mata. Marcelo, um dos suspeitos, foi detido. Já o seu comparsa, que não foi identificado, conseguiu fugir.

Foi feita consulta no sistema e constatado que a moto havia sido roubada na noite de quarta-feira, 7, e que a cor da moto estava adulterada. O apreendido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O proprietário da motocicleta esteve na delegacia e não reconheceu Marcelo como sendo o autor do roubo. O acusado responderá pelo crime de receptação.