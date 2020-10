Caminhões com 49 cabeças de gado sem documentação são apreendidos no interior do Acre

Os motoristas dos dois caminhões foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade e após serem multados, foram liberados.

O presidente do Idaf, médico veterinário Francisco Thum, afirmou que as ações de fiscalização no estado foram intensificadas desde que o Acre alcançou o status sanitário de livre da doença sem vacinação.

“Lembrando que conseguimos há poucos dias o novo status sanitário do Acre, um dos poucos no Brasil, então o trabalho do Idaf tem sido mais intenso e rígido, principalmente quanto a essas pessoas inescrupulosas que colocam em risco a sanidade do restante do rebanho do Acre, bem como do Brasil”, disse Thum.