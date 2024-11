Crítica de pássaros – O drama selvagem e alegre da maioridade de Andrea Arnold | Filmes dramáticos

Wendy Ide



UMOs filmes de Andrea Arnold têm uma energia emocionante e totalmente distinta. Pegue o set dela nos EUA Mel americano (2016), com seu espírito fora da lei inquieto e inquieto e sua música usada em primeiro plano, ou o fervor terreno de sua versão de 2011 de Morro dos Ventos Uivantes. Os filmes do realizador britânico são selvagens, imprevisíveis e indomáveis, pautados pela empatia, curiosidade e uma forma de trabalhar que abraça o caos e a descoberta. Com seu meio marginalizado e temas de selvageria dentro, Pássaroque rendeu um impressionante volume de Indicações ao prêmio de filme independente britânico semana passada, só poderia ser uma criação de Andrea Arnold.

De certa forma, porém, é também uma partida notável para esta cineasta em constante evolução, que regressa ao Reino Unido – especificamente ao norte de Kent, onde cresceu e mais tarde filmou a sua curta-metragem. Vespa – para seu primeiro longa de ficção desde Mel americano. A mudança mais óbvia é o elemento fantástico. Tendo habitado por muito tempo o extremo realista social do espectro, Arnold se aventura no realismo mágico pela primeira vez. Se, como eu, você é alérgico ao gênero em suas formas mais brilhantes e caprichosas, não tema: esta versão tem dentes.

Mas há algo mais em jogo aqui: Pássaro é contado do ponto de vista de Bailey, de 12 anos – interpretado pela fenomenal novata Nykiya Adams – crescendo em uma unidade familiar não convencional que beira o disfuncional. Sua casa é uma ocupação livre e grafitada, compartilhada com um meio-irmão adolescente, Hunter (o colega não profissional Jason Buda, que combina as certezas morais de uma criança com a propensão de um adulto para a violência), e seu irresponsável, frequentemente de topless e extravagantemente tatuado. pai, Bug (Barry Keoghan, chacoalhando nas bordas do quadro em um papel que nasceu para interpretar). Bug está prestes a se casar com uma mulher que conhece há três meses, em uma cerimônia turbulenta que planeja financiar por meio de um novo empreendimento: vender as secreções psicotrópicas da pele de um “sapo drogado”. A mãe de Bailey, seu novo namorado violento e imprevisível e os três meio-irmãos mais novos de Bailey vivem do outro lado de uma cidade onde as crianças correm soltas e os colchões descartados são reaproveitados como trampolins.

Barry Keoghan como pai irresponsável, Bug: ‘um papel que ele nasceu para desempenhar’. Fotografia: Mubi

No papel, parece incessantemente sombrio e desesperador. Na verdade, Pássaro encontra beleza e maravilha em cada quadro (um que Arnold astutamente moldou para evocar o formato e os cantos curvos da tela de um smartphone, ecoando a maneira como Bailey captura momentos privados de poesia visual). O filme celebra, em vez de julgar, seus personagens erráticos e ocasionalmente desafiadores. Andreia Arnoldo chegou a um filme alegre.

O elemento de fantasia vem na forma de Bird (o ator alemão Franz Rogowski, fazendo pleno uso da fisicalidade de seu dançarino), um curioso vagabundo com sotaque exótico que diz que morava com sua família em uma propriedade local e foi separado de seus pais quando criança. Bailey inicialmente suspeita desse espírito alegre e irrestrito que dorme no telhado de um prédio próximo. Mas ela também está fascinada, apesar de tudo.

‘Aproveitando ao máximo a fisicalidade de seu dançarino’: Franz Rogowski como Bird. Fotografia: Mubi

Arnold filma cronologicamente e não dá aos atores um roteiro completo: eles descobrem a história no dia a dia. A reação de Adams – uma cautela agressiva e combativa – quando ela conhece Bird pela primeira vez, em um campo onde ela dormiu depois de uma briga com Bug, parece sincera. E reflete a resposta inicial do público: naturalmente presumimos que ele é uma ameaça. Uma das mensagens centrais de Arnold aqui é que nem tudo que é diferente é perigoso – algo que se aplica não apenas a Bird como personagem, mas às vidas não convencionais de Bug e Bailey na periferia – vidas que não necessariamente se enquadram nas normas da sociedade.

Quem ou o que é Bird? Um anjo da guarda? Uma invenção da imaginação de Bailey? Um fantasma? Arnold mantém uma ambigüidade provocante o tempo todo. No entanto, se a inocência sobrenatural e recém-nascida de Rogowski no papel ainda não tivesse nos avisado, uma grande mudança de cena no final confirma que Bird é, pelo menos em alguns aspectos, exatamente o que diz ser.

E talvez Bird e Bug também não sejam tão diferentes: ambos são espíritos livres que voam à vontade, e estão presentes para Bailey no ponto mais vulnerável de sua jornada de maioridade. Com sua sequência final estendida e alegre e desinibida, na qual a câmera nada embriagada pela recepção do casamento de Bug, o filme levanta a taça em uma saudação final: famílias amorosas são feras imprevisíveis que vêm em muitas formas e formas, todas elas para serem celebradas.