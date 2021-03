Cruzeiro do Sul não registra mortes por Covid-19 pela 1ª vez em 7 dias

O Boletim Diário do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul não registrou nenhuma morte por Covid-19 nesta sexta-feira (26). É a primeira vez esta semana que não há mortes pela infecção do vírus na unidade hospitalar.

Em todos os outros dias da semana houve mortes causadas pelo coronavírus. Na segunda, dia 22, foram 5 mortes, na terça, 2 óbitos, na quarta mais 2. Ontem 1 morte foi registrada.

Durante a semana também houve diminuição com relação ao número de pacientes internados na Clínica hospitalar, passando de 55 pacientes, na segunda-feira, para 43 nesta sexta-feira.

Com relação aos doentes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), os números oscilam. Começou a segunda com 16, foi a 14 na quarta-feira e hoje, sexta, são 17 pacientes na UTI.

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul recebe pacientes de cerca de 12 cidades acreanas, incluindo a capital. Nesta sexta-feira, 26, dos 17 que estão na UTI, 3 são de Cruzeiro do Sul, 1 de Mâncio Lima, 1 de Guajará no Amazonas, 5 de Tarauacá, 3 de Feijó, 1 de Rodrigues Alves, 1 de Senador Guiomard, 1 de Marechal Thaumaturgo e 1 de Rio Branco.