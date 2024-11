Cúpula da ONU termina sem acordo sobre financiamento da biodiversidade – DW – 02/11/2024

Antropólogo da saúde, Aurélien Troisoeufs, no centro hospitalar Sainte‐Anne, em Paris, 4 de setembro de 2024. CLARA WATT PARA “O MUNDO”

O antropólogo da saúde, Aurélien Troisoeufs assume a direção do laboratório de pesquisa em saúde mental – ciências humanas e sociais do grupo hospitalar universitário de psiquiatria e neurociências de Paris (GHU). Esta equipa de nove pessoas está a realizar trabalhos ali, nomeadamente no figuras de assistência entre pareso uso de pessoas com experiência de doença mental e treinamento, e em questões do bairro pessoas que sofrem de transtornos mentais.

Você sempre trabalhou como antropóloga na área de saúde mental. Como você chegou à psiquiatria?

Eu tinha 17 anos, mal saí da adolescência. Sempre me senti muito livre na minha educação e queria vivenciar o confinamento. Eu tinha duas opções: a prisão ou o hospital psiquiátrico. E cheguei na psiquiatria como agente de serviços hospitalares (ASH). Eu descobri um ambiente onde sempre me senti muito confortável. Fiz duas horas de limpeza e depois, pronto, fiquei diretamente com os pacientes. Eles me fizeram revisar minhas aulas. Conheci tanta diversidade de pessoas, tanta riqueza! Todas as emoções são multiplicadas. Você tem criatividade, é claro que tem pessoas que estão sofrendo, mas algumas estão cheias de alegria, às vezes até demais. Vivi coisas incríveis lá. Essas primeiras experiências ainda hoje me emocionam. Esta é a minha madeleine de Proust.

Você então continuou a limpar o hospital, para suas observações antropológicas…

Sim. Isto é o que chamamos em sociologia de “trabalho sujo”. Mas é a porta de entrada para a invisibilidade de tudo o que você faz como antropólogo. Costuma-se dizer que a ASH está logo depois do paciente na organização hierárquica. Quando limpo, não assusto ninguém. Não para os cuidadores, porque não devo julgar o trabalho deles, e nem para os pacientes. Não descobri a psiquiatria nos livros. Também foi um ASH quem me ensinou o que era. Ela não tinha nenhum conhecimento teórico, mas tinha vinte e cinco anos de psiquiatria. Ela me apresentou as pessoas à sua maneira. Sem necessariamente o seu diagnóstico. Afectou a minha abordagem à antropologia, que se centrava nas relações, no que as pessoas dizem e fazem umas com as outras. Cada vez eu entro pelo paciente, mas é também para questionar as relações com os profissionais de saúde.

Você ainda tem 71,53% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.