Da vitória de Trump, uma mensagem simples e incontornável: muita gente despreza a esquerda | João Harris

Taqui não há necessidade de escolher apenas algumas das muitas explicações para o regresso político de Donald Trump. A maioria das inúmeras razões que ouvimos nos últimos cinco dias parecem verdadeiras: inflação, incumbênciauma frágil campanha democrata, os problemas aparentemente eternos dos americanos brancos com a raça e o que um ensaísta do New York Times chamou recentemente de “um ideia regressiva de masculinidade em que o poder sobre as mulheres é um direito inato”. Mas há outra história que até agora tem sido bastante mais negligenciado, tem a ver com a forma como a política funciona agora e em quem os eleitores pensam quando entram na cabine de votação.

O seu elemento mais vívido tem a ver com a esquerda, e um facto inescapável: que muitas pessoas simplesmente não gostam de nós. No Reino Unido, essa é parte da razão pela qual o Brexit aconteceu, por que Nigel Farage está de volta e por que o nosso novo governo trabalhista se sente tão frágil e frágil. Nos EUA, isso explica de alguma forma por que mais de 75 milhões de eleitores apenas rejeitou a opção supostamente progressista e escolheu um criminoso condenado e um rebelde descarado para supervisionar as suas vidas.

Esta última história vai além Kamala Harris e sua tentativa fracassada de obter poder. Quando os partidos estabelecidos nas alas progressistas e conservadoras da política vão para uma eleição, na mente de muitas pessoas, eles representam um conjunto muito maior de forças, quer os seus candidatos gostem ou não. Afinal, o que as pessoas entendem como esquerda e direita opera muito além das instituições do Estado: as batalhas políticas são travadas nos meios de comunicação social, nas ruas, nos locais de trabalho, nos campi e muito mais. Sempre foi assim, mas à medida que as redes sociais transformam o ruído que esta actividade produz num ruído ensurdecedor, torna-se inevitável ver a maioria dos grandes partidos e candidatos como pontas de icebergues muito maiores.

Trump lidera o movimento responsável pela insurreição de 6 de Janeiro, fez ruídos nada sutis sobre sua afinidade com a extrema direita, e não esconde nada disso. Para os Democratas, as linhas que ligam uma figura centrista como Harris à esquerda mais ampla dos EUA tendem a parecer muito mais confusas, mas isso não torna menos real a percepção que milhões de pessoas têm deles. Na verdade, em todo o mundo, a esquerda parece, para muitos eleitores, um bloco coerente que vai de pessoas que deitar na estrada e fechar universidades aos aspirantes a presidentes e primeiros-ministros – a única diferença entre eles, como alguns vêem, é que os activistas radicais são honestos sobre as suas ideias, enquanto as pessoas que se candidatam tentam encobri-las.

O que o resultado das eleições nos EUA mostra é que, quando lhes for pedido que façam uma escolha, milhões de pessoas recorrerão a essas ideias e aliar-se-ão ao outro lado político. Muitos deles, é claro, chegaram a essa conclusão graças à intolerância total. Mas dada a notável distribuição de votos para Trump – em Partes latinas e negras do eleitoradoe estados considerados centros democratas leais, de Califórnia para Nova Jersey – isso dificilmente explica toda a sua vitória. O que realça é algo que muitos americanos, britânicos e europeus sabem há pelo menos 15 anos: que a esquerda está agora a alienar grandes porções da sua antiga base de apoio.

Esta história tem raízes profundas, em parte ligadas ao declínio das lealdades políticas baseadas em classe: em comparação com 2008, a coligação Democrata de 2024 foi inclinada para o extremidade superior da faixa de rendaenquanto Trump se inclina na outra direção. O mesmo tipo de fratura parece estar agora a afectar muitas lealdades políticas de base étnica: como Trump bem sabe, há agora um grande número de eleitores provenientes de minorias – e de origem imigrante – que aceitam em grande parte as ideias da direita sobre a imigração. Isto acontece em parte porque as economias modernas criam uma competição desesperada por recompensas.

Mas parece haver mais do que isso: as sondagens mostram que a sugestão de que “o governo deveria aumentar a segurança e a fiscalização das fronteiras” é apoiada por percentagens mais elevadas de eleitores negros e hispânicos do que entre os progressistas brancos – mas o mesmo se aplica a “a maioria das pessoas consegue fazê-lo se trabalharem arduamente” e “a América está o maior país do mundo”. Por outras palavras, parcelas cada vez maiores do eleitorado não são quem a esquerda pensa que são.

Entretanto, o crescente fosso político baseado nos níveis de educação das pessoas – eleitores sem diploma universitário apoiou Trump por uma margem de 14 pontos, enquanto Harris tinha uma vantagem de 13 pontos entre as pessoas com formação universitária – cria ainda mais problemas. Alguns deles têm a ver com “despertar” e suas desvantagens. Dado que a vanguarda da política de esquerda está frequentemente associada a instituições de ensino superior, as ideias que deveriam ser sobre inclusão podem facilmente transformar-se no oposto. O resultado é uma agenda muitas vezes expressa com uma arrogância crítica e baseada em códigos de comportamento – relacionados com microagressões ou com o uso correto de pronomes – que são muito difíceis de navegar para pessoas fora de círculos altamente educados.

Ao mesmo tempo, o nosso discurso online endurece as boas intenções num estilo de activismo do tipo tudo ou nada que não tolera nuances ou compromissos. Uma mensagem sobre a esquerda viaja então de uma parte da sociedade para outra: existe uma correia de transmissão entre os toques de clarim que circulam nos campi universitários, a corrente dominante democrata e os eleitores instáveis, digamos, nos subúrbios e zonas rurais da Pensilvânia. E a direita pode, portanto, ganhar dinheiro, como evidenciado por um anúncio de Trump que foi grosseiro e cruelmas extremamente eficaz: “Kamala é para eles. O presidente Trump é para você.”

À sua maneira feia, essa linha realça o que poderá ter sido o trunfo mais forte de Trump e dos seus apoiantes: a ideia de que, por serem tão distantes e privilegiados, os progressistas modernos prefeririam ignorar questões sobre a economia quotidiana. Aproximadamente 40% de todos os americanos dizem que pularam refeições para pagar o pagamento da moradia, e mais de 70% admitir viver com ansiedade econômica. É claro que um segundo mandato de Trump dificilmente melhorará a situação: a questão é que ele conseguiu fingir que sim.

Isso abriu então caminho para algo ainda mais surpreendente: a súbita afirmação de Trump de ser um grande unificador, algo que contrasta implicitamente com o hábito dos progressistas de separar as pessoas em ilhas demográficas. É preciso um nível quase maligno de ousadia para passar do ódio e da maldade para uma nova mensagem de amor para a maioria dos americanos, mas considere o que ele disse sobre sua coalizão de eleitores: “Eles vieram de todos os quadrantes: sindicalizados, não sindicalizados, afro-americanos, hispano-americanos, asiático-americanos, árabes-americanos, muçulmanos-americanos. Tínhamos todo mundo. E foi lindo.” Esse é o som cada vez mais familiar dos tanques populistas estacionados no gramado da esquerda.

Nada disto pretende implicar que a maioria das causas progressistas estão erradas, ou apresentar qualquer argumento a favor da inclinação para o trumpismo. O que o estado da política no Ocidente destaca tem mais a ver com o tom, a estratégia, a empatia e como levar as pessoas consigo enquanto tenta mudar a sociedade – bem como as plataformas que envenenam o debate democrático e os danos que causam à política progressista. A próxima vez que você vir alguém à esquerda em combustão com fúria hipócrita na paisagem infernal agora conhecida como X, vale lembrar que seu atual proprietário é Elon Musk, que pode estar prestes a ajudar Trump em cortando massivamente os gastos públicos dos EUAenquanto cacarejam da fraqueza dos inimigos do presidente e do seu hábito de cair em armadilhas flagrantes.