De pastor da Assembleia de Deus à acusação de assédio sexual; escândalo abala reputação do ex-deputado estadual Helder Paiva

O ex-deputado estadual Helder Paiva está envolvido em uma grave acusação de assédio sexual que motivou, inclusive, a Câmara de Vereadores proibir sua entrada na Casa legislativa. Isso porque Paiva foi acusado por uma servidora da Câmara de assédio sexual. Conforme a funcionária, Helder a teria abraçado por trás e a chamado de “gostosa”.

O presidente da Câmara, Raimundo Neném, junto a outros vereadores da mesa diretora, expediu um ofício à Casa Civil de Rio Branco proibindo a presença de Paiva no local, já que o mesmo exerce atualmente o cargo de assessor parlamentar da prefeitura de Rio Branco. A prefeita em exercício, Marfisa Galvão, expediu um documento também endereçado à Casa Civil pedindo o afastamento em caráter de urgência por 60 dias até que os fatos sejam apurados.

O prefeito Tião Bocalom, que após viagem para fora do estado reassumiu a prefeitura nesse sábado, 1º, disse que vai conversar com Helder antes de tomar uma decisão e não confirmou se vai manter o afastamento decidido por Marfisa.

Paiva foi, durante muitos anos, um dos principais deputados do Acre. Foram quatro mandatos consecutivos como parlamentar estadual, além de também ter sido vereador. Ao todo, foram mais de 30 anos de mandato.

O ex-deputado também foi conhecido durante muitos anos como uma das principais lideranças da Igreja Assembleia de Deus. Pastor por décadas na congregação, acabou sendo afastado da após se separar da então esposa e assumir um novo relacionamento.

Procurado, Helder negou as acusações e se disse preocupado com o abalo que a denúncia causou em sua família: “Nego essas acusações e, no momento, não estou preocupado com cargo. O grande problema agora é que essa denúncia afetou meu casamento, minha família e isso afeta quem conhece a mim e a minha esposa, que só vivemos para o trabalho”, disse. Por ac24horas