De vereador para disputa a uma vaga na Câmara Federal, ‘Zé Prego’ acumula simpatia do eleitorado

Zé prego ( José Manoel do Santos) , como é carinhosamente conhecido é um dos vereadores mais votados da última eleição com 864 votos, nesse momento está pleiteando uma vaga no Congresso Nacional.

“Zé” é pedreiro de profissão e conta com um carisma ímpar — que para tanto conseguiu se eleger como vereador mais votado do município de Tarauacá.

Prego tem muito potencial e um desejo enorme de ajudar a população, haja vista, que vem de família humilde e conhece as mazelas de sua cidade natal ( Tarauacá).

Um filho Tarauacaense que colocou seu nome a disposição e vem sendo bem aceito , tanto por aqueles que lhe deram um voto de confiança para vereança, quanto os novos adeptos.

O vereador vem se destacando sendo um dos mais atuantes – sempre cobrando o poder público por melhorias e fiscalizando os recursos proveniente dos impostos dos cidadãos Tarauacaenses.

Zé é um dos melhores pedreiros da cidade. E uma curiosidade: é aquele cuja mão de obra é mais barata, porque é uma forma de ajudar as pessoas no alcance do sonho da casa própria, por isso afirma que ajuda à construir “sonhos”.

