Rei do teres promove neste próximo domingo evento em alusão ao dia das crianças

O ambiente Rei do Teres promoverá neste próximo domingo, 16, em alusão ao dia das crianças um evento com disponibilização de brinquedos (Pula-Pula) em caráter solidário para arrecadação de alimentos não perecíveis que será revestido em doação para pessoas carentes.

O empresário Kevin Sousa destaca que para os brinquedos para crianças no pula-pula será cobrado um kg de alimento não perecível, ademais, a cada compra de 30 reais você estoura um balão e ganha um brinquedo (O evento está marcado para iniciar as 14hs).

O Reis do Teres fica situado na rua João Pessoa no auto posto ATEM, Tarauacá-Acre. O ambiente conta com um ótimo atendimento, variedades em sabores para os amantes do famoso ‘Tereré’, além de petiscos, hot-dog (Cachorro quente) e aquele famoso açaí.

O Dia das Crianças é uma data para os pequenos. Além de receber presentes e agrados, é um momento em que eles podem se conectar mais com a família e colecionar lembranças inesquecíveis.

Afinal, que dia é o Dia das Crianças? Comemorada em 12 de outubro em todo o Brasil, a data surgiu em 1924 e caiu nas graças da população, tornando-se uma espécie de homenagem à criançada e a toda a magia presente nessa fase da vida. Apesar de ser uma data muito lembrada, não é todo mundo que conhece a origem dela.

Qual é a origem do Dia das Crianças?

Diferentemente de algumas datas comemorativas no calendário, o Dia das Crianças não é importado de outros países. Na verdade, o Brasil foi pioneiro ao dedicar um dia inteiro para celebrar e homenagear a criançada.

Tudo começou em 1923, durante o 3º Congresso Sul-americano da Criança, quando o deputado federal Galdino do Valle Filho idealizou a criação de um dia nacional dedicado aos pequenos. Dessa forma, por meio do decreto n.º 4.867, de 5 de novembro de 1924, o presidente Artur Bernardes oficializou o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças.

A escolha da data foi muito interessante, já que coincide com o dia em que Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Além disso, o Dia das Crianças é feriado nacional graças a uma coincidência: ser comemorado junto ao dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.